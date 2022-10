Pourquoi « House of the Dragon » est mieux que « Game of Thrones »

La première saison de « House of the Dragon » s’est achevée aujourd’hui et nous, on trouve quand même que c’est beaucoup mieux que la dernière de « Game of Thrones ». Article sans spoiler !

Il y a quelques années, Game of Thrones s’est achevé sur une saison 8 qui n’a pas conquis grand monde. Derrière cette fin bâclée et finalement assez avare en vrais rebondissements, on quittait Westeros avec un petit goût amer au fond de la gorge. Et puis l’espoir est revenu avec l’annonce de plusieurs shows qui se passeraient dans le même univers créé par George R.R. Martin. On avait ainsi de grosses attentes concernant House of The Dragon qui nous fait découvrir les ancêtres de Daenerys : les Targaryen et leurs terribles dragons. On fait le point… sans spoiler !

House of the Dragon : pas de temps à perdre !

On avait des attentes sur House of the Dragon, oui, et on peut dire que l’on n’est pas déçu pour un sou. Là où Game of Thrones prenait un malin plaisir à faire durer son intrigue sur des saisons entières qui ne couvraient finalement que quelques mois de sa temporalité, House of the Dragon décide de faire bien plus efficace. Nous avons en effet droit à plusieurs sauts dans le temps qui nous permettent justement de découvrir rapidement les répercussions d’une intrigue qui se veut toujours plus politique. Les alliances se font et se défont et chaque personnage joue de son influence et avance ses pions dans le but d’engranger du pouvoir. Au bout de 10 épisodes, l’échiquier bien propre du départ est bien chamboulé et annonce une saison 2 qui devrait se délecter d’une barbarie ici saupoudrée avec parcimonie.

Cela ne veut pas dire que la mort ne rode pas, bien au contraire, sinon on ne serait pas dans un spin off de Game of Thrones. Tout cela est donc bien ficelé, bien écrit et aucun personnage n’est vraiment tout blanc ou tout noir. Forces et faiblesses dessinent une galerie de rois, reines, princes, princesses et autres membres de la cour ou du peuple qui n’ont finalement qu’un seul vrai but : survivre ! Celles et ceux qui ont passé le cut de la saison 1 n’en sont ainsi pas sortis d’affaire pour autant. On se retrouve dans 2 ans ? Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à OCS, vous saviez que vous pouviez quand même voir les épisodes en toute légalité ?

Comment voir « House of the Dragon » en clair ?

La série House of the Dragon est une grosse production signée HBO, mais elle est diffusée en France sur OCS. Il est pourtant possible de la regarder gratuitement en français ou en version sous-titrée à condition d’habiter en Suisse. Vous n’habitez pas en Suisse ? Avec votre VPN vous pouvez très bien emprunter une IP locale !

Tous les épisodes sur la chaîne suisse RTS

La chaîne RTS diffuse en effet la série en suivant le rythme américain à raison d’un épisode par semaine. Vous pouvez donc voir en direct un nouvel épisode tous les lundis à 3h du matin en VOSTFR et à 22h15 en version française. Vous avez raté les premiers épisodes ? Pas grave. Vous pouvez voir tous les épisodes en stream sur le site de la chaîne à condition d’avoir une IP suisse.

Le dernier épisode de la saison 1 vient de sortir, mais attention, RTS ne proposera pas le stream pour l’éternité. Vous aurez jusqu’au 6 novembre pour voir la série, après elle disparaîtra du site de la chaîne. Cela vous laisse largement le temps de « binge watcher » House of the Dragon et même de prendre un VPN si vous n’en avez pas déjà un…

Si vous n’avez pas de VPN, voici les deux meilleurs !

Un VPN vous permet de chiffrer votre connexion pour vous protéger, rester anonyme, mais aussi de contourner les restrictions géographiques comme ici avec House of the Dragon ou avec les matchs de la Ligue de Champions comme nous vous l’expliquions récemment.

Il existe plusieurs marques de VPN, mais pour du stream de qualité nous pouvons vous conseiller NordVPN ou CyberGhost.

NordVPN coûte 99,63 € pour 24 mois, ce qui revient à payer 3,69 €/mois tandis que le prix chez CyberGhost est de 56,94 pour 36 mois (2 ans + 2 mois gratuits) ce qui revient à 2,19 €/mois. CyberGhost compte 9265 serveurs dans 91 pays et NordVPN propose 5678 serveurs dans 59 pays.

Bien sûr les deux disposent d’emplacements en Suisse. Sur les serveurs en France, les deux se valent vraiment, mais CyberGhost propose un délai de réflexion de 45 jours. Bien sûr, ces VPN sont compatibles avec énormément d’appareils domestiques et ils permettent tous les deux de chiffrer votre connexion pour une sécurité optimale.