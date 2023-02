Pornhub vs. GoodPorn : La guerre est déclarée !

Détenu par la société MindGeek, Pornhub est devenu depuis plusieurs années le leader mondial du porno grand public ; gratuit, simple d’accès, son contenu est consommé à la chaîne par des millions d’utilisateurs quotidiens. Un succès reposant sur un mix à la YouTube : les utilisateurs sont libres de poster leurs contenus et la marque détient des licences de productions (Brazzers…). Le tout est saupoudré de publicités et d’abonnements premiums pour un ensemble très rentable.

Évidemment, beaucoup de vidéos sont piratées et distribuées sur des sites non-partenaires ; des actions qui menacent directement le business model de MindGeek et Pornhub. Alors, pour se protéger, la société mère ainsi que ses filiales, comme MG Premium, recourent régulièrement aux procès pour imposer des retraits de contenus en utilisant le DMCA (Digital Millenium Copyright Act).

C’est donc courant 2021 que MindGeek, au travers de sa filiale MG Premium, intente un procès contre GoodPorn pour violation de droits d’auteurs. Il est ainsi reproché au site de diffuser du contenu sans autorisation ou licence d’exploitation. Sauf que le propriétaire de GoodPorn répond à la plainte de manière étonnante : copie du document à l’appui, Amrit Kumar affirme avoir signé en 2019 un accord avec MG Premium lui donnant le droit d’exploiter ses contenus.

