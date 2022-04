PokerStars : 40 € de récompenses pour les nouveaux joueurs

Vous avez l’intention de vous inscrire sur un site de poker, mais vous ne savez pas lequel choisir ? Ne cherchez pas plus loin, si PokerStars est le site n°1 c’est grâce à des bonus bien plus intéressants que chez la concurrence. On vous explique tout…

PokerStars c’est la plus grande communauté poker francophone avec 40 % des parts de marché dans l’Hexagone. Chez PokerStars, il y a forcément des personnes avec qui jouer à toute heure du jour ou de la nuit. Mais avant de voir quels sont les avantages de PokerStars, voyons déjà que qui vous amène ici : les meilleurs bonus à l’inscription…

Les deux bonus en or de PokerStars !

Car les nouveaux joueurs sont gâtés sur PokerStars avec deux bonus à l’inscription. Le premier est une offre de bienvenue qui permet de profiter de 40 € de récompenses avec un simple dépôt de 10 €. Lors de celui-ci, utilisez le code bonus QUARANTE pour activer ce bonus. Les quarante euros sont à récupérer sous forme de ticket de tournoi Spin & Go. Il s’agit de tournois de poker rapides à trois joueurs qui peuvent vous faire empocher jusqu’à 10 000 fois votre buy-in. Le premier jour, vous récupérez 4 tickets de Spin & Go à 1 €, puis 5 tickets à 1 €, 6 tickets à 1 €, 2 tickets à 5 € et enfin 3 tickets à 5 € pour le cinquième jour. Bien sûr vous pouvez garder ces tickets et jouer quand vous voulez : ils sont valables 3 mois !

Mais ce n’est pas tout puisque le second bonus est encore plus intéressant. Avec le code STARS500, il est possible de récupérer le double de votre dépôt en bonus jusqu’à 500 €. Imaginons que vous souhaitiez faire un dépôt de 100 €. Une fois celui-ci effectué, vous devrez gagner des points en jouant au poker sur le site. Vous remporterez cinq points d’échange tous les 1 € dépensés en prélèvements ou frais de tournoi. Pour chaque 75 points, vous recevrez 5 € dans votre réserve d’argent. Il vous faudra donc 1500 pts pour récupérer votre bonus de 100 €. Si vous pensez que c’est difficile, sachez que vous avez 4 mois pour faire monter votre nombre de points… Même un joueur qui ne joue que quelques parties la semaine peut y arriver.

Les autres avantages de PokerStars

Le poker est une discipline de patience et de longue haleine, mais tout le monde n’a pas le loisir de jouer pendant 3 heures d’affilée. Les Sit & Go permettent certes de « s’asseoir et de partir », mais PokerStars propose d’autres types de parties rapides et des formats « Knock Out » où vous empochez des primes lorsque vous faites sortir un joueur de la table.

Le Neymar Jr Kick-Off est un autre type de jeu où vous gagner de la valeur en fonction de vos gains. Plus vous gagnez et plus vous aurez la chance de rencontrer des adversaires prestigieux à éliminer pour empocher leurs primes.

Comme PokerStars assure également l’organisation de tournois live comme les France Poker Series (FPS) et l’European Poker Tour (EPT), vous aurez l’opportunité de gagner votre droit d’entrée dans ces événements uniques. À longueur de semaine, le site organise des tournois qualificatifs. Vous pourrez vous y inscrire sans même débourser un centime puisqu’il est possible d’y accéder depuis un freeroll ou un ticket d’invitation offert.

PokerStars : premier sur les applis mobiles

Comme que les principaux concurrents, PokerStars permet aussi de jouer sur plusieurs tables à la fois, sous Windows, Android et iOS. Si vous pensez que l’exercice est difficile sur mobile, vous n’avez jamais essayé l’appli ! Grâce à un ingénieux système de puces de notification, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe sur les autres tables et vous passez de l’une à l’autre sans problème.

Vous n’êtes pas convaincu par PokerStars ? Allez jeter un œil à notre sélection des meilleures applis de poker en ligne de 2022 ! Vous y trouverez aussi un lexique et quelques conseils…