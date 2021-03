POCO X3 Pro : la fiche technique fuite sur Internet !

En fin d’année 2020, POCO avait fait sensation en lançant le POCO X3 NFC, un excellent smartphone d’entrée de gamme. Nous l’avons d’ailleurs sacré nouveau roi de ce segment durant notre test, en saluant notamment son prix ultra accessible (moins de 250 € et même 185 € en ce moment avec notre code promo), son écran 120 Hz, sa certification IP53 et son autonomie généreuse avec charge rapide.

Fort de ce succès, Xiaomi a décidé de lancer ce 22 mars 2021 le POCO X3 Pro, une version boostée du X3 premier du nom. Seulement, le leaker réputé Ishan Agarwal a voulu gâcher un peu la surprise en révélant l’intégralité de la fiche technique et le prix de l’appareil, à quelques jours de sa présentation officielle. En premier lieu, l’insider assure que le POCO X3 Pro embarquera un processeur Snapdragon 860 encore inconnu au bataillon.

D’après les informations de Ishan Agarwal, il s’agirait d’un modèle 4G dérivé du SoC haut de gamme Snapdragon 865. Côté écran, le POCO X3 Pro profiterait d’une dalle AMOLED 6,7″ avec une fréquence de rafraîchissement 120 Hz. De son côté, le X3 devait se contenter d’une dalle IPS. Concernant la partie photo, le POCO X3 Pro utiliserait un quadruple capteur photo, composé notamment d’un capteur principal de 48 MP, contre un 64 MP sur le X3. Aucune précision sur les autres capteurs pour l’instant.

À lire également : Smartphone pas cher – l’excellent POCO X3 à 185 € !

Entre 269 € et 319 € selon les versions

En outre, le leaker révèle que le smartphone sera disponible en trois coloris différents : Metal Bronze, Frost Blue et Phantom Black. Bien entendu, pas de bouleversements notables côté design. On retrouve cette configuration en croix de l’ensemble photo, tandis que la matière plastique utilisée au dos du X3 semble également de retour. Mais cela à reste à confirmer.

Hormis ces informations techniques, le site DealnTech a révélé de son côté les prix attendus pour les différentes variantes du POCO X3 Pro. Ainsi, il faudra débourser 269 € pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis qu’il faudra mettre sur la table 319 € pour la version équipée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien entendu, il convient pour l’instant de prendre ces informations avec des pincettes et d’attendre la présentation officielle du POCO X3 Pro ce 22 mars 2021.

Source : Tom’s Guide