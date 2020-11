POCO M3 : un cador à moins de 130 € ?

« Plus que ce que vous attendez ». Voilà le slogan de POCO durant toute la présentation du POCO M3, leur nouveau smartphone d’entrée de gamme. Avec ce smartphone, la filiale de Xiaomi a pour ambition de proposer un appareil d’entrée de gamme prometteur, qui allie accessibilité, qualité, design et performances.

En premier lieu, le constructeur a mis l’accent sur la batterie de son appareil. En effet, le POCO M3 ne se contente pas d’une simple batterie de 3000 mAh, mais bien d’une batterie imposante de 6000 mAh ! Elle est compatible avec la recharge rapide 18W en USB Type-C et promet deux jours d’autonomie sans broncher. Selon les dires du constructeur, l’appareil sera capable de tenir jusqu’à 1000 cycles de recharge à température ambiante, soit 25° C.

Triple capteur, Snapdragon 662 et dalle en Full HD+ pour moins de 130 €

Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 662 gravé en 11 nm. C’est loin d’être un foudre de guerre, mais on ne pouvait s’attendre à mieux lorsque l’on sait que le smartphone est proposé à moins de 130 € ! Le processeur s’accompagne de 4 Go de RAM et de 64/128 Go de mémoire interne en UFS 2.2. La capacité de stockage est extensible via une carte Micro-SD jusqu’à 512 Go.

Concernant l’écran, il s’agit d’une bonne surprise. POCO intègre une dalle de 6,53 pouces en définition Full HD+ (2340 x 1080), pour un ratio corps-écran de 90,34 % ! Notez que l’écran est protégé par un verre de protection Corning Gorilla Glass, pour une résistance à toute épreuve aux chutes et aux rayures.

Venons-en ensuite à la partie photo. POCO s’est montré particulièrement de son ensemble photo lors de présentation. Pour cause, le constructeur propose un triple capteur arrière, composé d’un capteur principal de 48 MP, d’un capteur macro de 2 MP et d’un capteur dédié à la profondeur de champ de 2 MP également. Pour un smartphone vendu à moins de 130 €, c’est une excellente surprise et le smartphone devrait offrir des résultats satisfaisants en pleine lumière.

POCO a intégré de nombreux modes photo, à commencer par le mode Nuit, le mode Portrait grâce au capteur dédié à la profondeur, un mode Macro ou encore le mode Time Lapse ou Color Focus, qui permet d’accentuer les couleurs du sujet en passant l’arrière plan en noir et blanc. Notons ensuite l’intégration d’un port jack 3.5 mm, ce qui devrait faire plaisir aux possesseurs de casque ou d’écouteurs filaires.

Le Dual SIM est également de la partie, tandis que le capteur d’empreintes digitales migre sur le côté de l’appareil, pour plus d’ergonomie. Enfin, le POCO M3 s’avère être un poids plume, avec seulement 198 grammes sur la balance. Le POCO M3 est disponible en trois coloris : Bleu Glacier, Noir Intense, ou le plus original, Jaune POCO. Le smartphone est d’ores et déjà disponible à la vente, qui plus est en promotion. Pour marquer le coup, POCO lance le Black Friday avec un peu d’avance et brade le POCO M3 du 27 au 30 novembre :

La version 4 Go + 64 Go passe à 129,90 €

La version 4 Go + 128 Go passe à 149,90 €

Ensuite, le smartphone repassera à ses prix habituels de 159,90 € et 179,90 €.

Vous désirez un POCO un peu plus costaud ? Le POCO X3 NFC avec son écran 120 Hz, sa batterie de 5160 mAh, une charge rapide 33 W et un capteur photo principal de 64 mégapixels est à 177 € en version 64 Go et 211 € en version 128 Go.