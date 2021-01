Pluto TV : le Netflix gratuit débarque le 8 février

Pluto TV arrive en France le 8 février 2021. Cette plateforme américaine propose en streaming et gratuitement 40 chaînes de TV, et le tout sera financé par la publicité.

Après Disney+, Netflix, Amazon Prime Vidéo, HBO Max ou encore Apple+, une nouvelle plateforme de streaming américaine va faire son arrivée en France : Pluto TV. Rien à voir avec le chien de Mickey on vous rassure, ce service a été créé par le groupe ViacomCBS, propriétaire notamment de plusieurs chaînes TV populaires, comme MTV, Nickelodeon ou encore Comedy Central.

Pluto TV va toutefois se démarquer de la concurrence sur un aspect clé. En effet, il ne s’agit pas à proprement parler d’une plate-forme de streaming où les utilisateurs peuvent choisir leur programme, non. En réalité, Pluto TV compte s’imposer comme « le premier service de télévision en streaming gratuit financé par la publicité » en France.

40 chaînes thématiques disponibles gratuitement

En d’autres termes, Pluto TV proposera gratuitement et en streaming un bouquet d’une quarantaine de chaînes TV thématiques, dédiées soit au cinéma, aux séries, aux documentaires, à la jeunesse, au lifetstyle, aux crimes et investigations, aux sports ou encore à l’humour. Bref, vous avez l’idée. L’accès à ces chaînes ne nécessitera pas d’abonnement, puisqu’elles seront uniquement financées par la publicité.

En revanche et à l’instar de toutes les autres plate-formes de streaming, il sera possible de profiter de Pluto TV sur plusieurs supports (TV connectées, smartphones, PC, tablettes, boitiers TV comme Amazon Fire TV, Apple TV ou Android TV). Notez que le service ne sera pas disponible depuis les box des différents opérateurs français à son lancement.

À lire également : Disney+ : après The Mandalorian, quelles sont les prochaines séries Star Wars ?

Un concept inédit en France

Il est important de préciser que Pluto TV inaugure un concept jusqu’alors inédit en France. À voir donc si le public se montrera réceptif ou non à cette formule gratuite, entièrement financée par la publicité. « Nous savons que le public français apprécie les chaînes thématiques, sélectionnées et uniques, et nous avons donc de grandes attentes pour Pluto TV avec ses médias exclusifs et ses contenus dédiés », a déclaré Raffaele Annecchino, le président de ViacomCBS pour les régions EMEA et Asie, dans les colonnes du site Variety.

Pluto TV part à la conquête à la France après avoir débarqué dans 24 pays, parmi les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Autriche. Au total, le service enregistre 36 millions d’utilisateurs dans le monde, un chiffre qui pourrait grossir avec le lancement en France. ViacomCBS compte lancer Pluto TV en Italie, après les débuts de la plateforme dans l’Hexagone. Nous avons hâte de connaître précisément ce qui sera proposé sur Pluto TV.

En attendant, rappelons qu’une nouvelle chaîne adossée à Disney+ va faire son apparition le 23 février 2021. Il s’agit de Star qui proposera des centaines de contenus plus « matures » comme la série des Die Hard, Alien VS Predator, Deadpool, Family Guy, etc. Jusqu’en juillet, il suffira d’être abonné à Disney+ pour en profiter.

Source : Le Figaro