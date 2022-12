Plus d’électricité, plus de réseau mobile : un hiver à l’âge de pierre ?

Cet hiver, ça va couper

Pour protéger le réseau électrique français au cours de l’hiver, le gouvernement planche sur des « délestages locaux ». Un terme innocent pour dire « coupures de courant d’une à deux heures » sur une zone précise. Pendant cette période, toute l’alimentation sera mise hors tension à l’exception de sites couverts par un arrêté du 5 juillet 1990. Ainsi, hormis 14 000 sites dits “prioritaires” (hôpitaux, prisons, services d’urgence, défense…), tout le reste des usagers du réseau français est concerné par ces risques de coupures.

Électricité : risque de coupures aux heures de pointe cet hiver https://t.co/rW1XIX4NnU pic.twitter.com/yf33BuJ4Jd — LCI (@LCI) November 22, 2022

Ces coupures auront lieu durant des fourchettes horaires, de 8h à 13h et de 18h à 20h, pour une durée de 2h maximum. Les usagers concernés vont être prévenus entre 3 jours avant et la veille de la coupure, à 17h au plus tard. On pourra compter sur l’application EcoWatt pour une « météo » précise. Qui dit plus de courant, dit logiquement plus d’internet, mais aussi plus de réseau mobile.

Plus d’accès aux numéros d’urgence

Auditionnée par le Sénat, la DG d’Orange Christel Heydemann a donc averti : les délestages vont impacter les tours de réseau mobile, impactant directement les capacités de télécommunication de votre réseau. Si votre territoire est concerné par une coupure, votre mobile sera coupé de toute connexion sur la période. Mais cela va aussi concerner les numéros d’urgence.

🔴 Christel Heydemann, la directrice générale d’Orange, a été auditionnée devant le Sénat ce 30 novembre et alerte, sur les risques de coupures du réseau mobile, en France, cet hiver qui pourraient momentanément empêcher l’accès aux numéros d’urgence ! pic.twitter.com/1TWd7UDw18 — Céline d’Arc (@pam33771) November 30, 2022

Si les services mobiles sont éteints pendant deux heures, il n’y aura pas d’accès aux numéros d’urgence. Voilà alors la situation qui nous attend pour le début d’année 2023, car les réseaux de télécommunication ne sont pas jugés comme prioritaires par l’arrêté de 1990. Une aberration renforcée par la disposition par plaques du réseau électrique. Ainsi, votre domicile peut être relié à une plaque différente de la tour mobile de votre quartier. Cela pourra donner lieu à des scènes où les réseaux mobiles fonctionnent, mais pas la lumière, ou bien l’inverse.

Janvier va être un long mois

Face au risque de surcharge du réseau, Enedis va ainsi être amené à procéder à des coupures localisées tournantes sur l’ensemble du territoire. Même s’il s’agit d’une hypothèse, les craintes sur la solidité du réseau cet hiver se renforcent de jour en jour. Une situation qui aura en conséquence un impact sur notre quotidien, jusqu’à nos smartphones. Les réseaux avaient déjà été visés par des demandes d’économie, avec la demande du gouvernement aux FAI de couper les box internet pendant les périodes d’inactivité.

Un hiver qui s’annonce de ce fait rude pour le réseau électrique français. Pourtant, en septembre dernier, RTE s’annonçait confiant sur la capacité des infrastructures à tenir le choc. De quoi en perdre son latin.