Plump Butt : des fesses de rêve avec le filtre de ce téléphone ?

Pour rappel, le TECNO Phantom V Fold est un portable pliant conçu par la marque chinoise TECNO. Deux fois moins cher que le Galaxy Z Fold4 de Samsung, ce mobile propose malgré tout des performances intéressantes, avec un SoC Mediatek Dimensity 9000+ 12 Go de RAM et toute une batterie d’objectifs photo très impressionnants. Mais depuis son annonce, les testeurs découvrent des petites surprises dans l’interface de l’appareil, notamment le filtre Plump Butt.

Un mode photo juste pour votre derrière

Dans l’appareil photo du V Fold, un certain nombre de filtres beauté sont à disposition de l’utilisateur. Parmi eux, une option étonnante permettant de donner une apparence rebondit à ses fesses. Bon, on ne va pas le cacher plus longtemps, d’après les personnes ayant testé l’option, celle-ci donne des résultats en demie teinte. Pour une fois, il s’agit d’un filtre qui ne cherche pas à amincir ou affiner la silhouette de l’utilisateur. Ici, l’appareil photo donne du volume et gonfle le fessier. Quitte à parfois changer aussi l’apparence du ventre et des hanches. Encore une fois, nous parlons d’un gadget qui ne bénéficie pas d’une excellente finition technique.

Des filtres beauté à l’excès ?

Malgré tout, ce filtre soulève une question. Comme nous l’avons dit, le Phantom V Fold propose une grande gamme de filtres beauté, intégrés directement dans son appareil photo. De la diminution de la taille de la tête, des épaules, du tour de taille ou encore l’agrandissement des jambes, il y en a pour tous les goûts si vous cherchez à transformer votre apparence grâce à un appareil photo.

Mais il semblerait que depuis quelques années, d’autant plus au cours des derniers mois, la mode est au filtre. On ne s’affiche plus sans ; une tendance d’autant plus forte chez les jeunes publics. La pratique de plus en plus répandue de ce type de filtre chez les ados a de quoi inquiéter. À un âge où s’assumer peut être difficile, ce sentiment n’est-il pas renforcé par des outils permettant de créer un avatar idéal de soi-même dans le monde virtuel ?