Plume : l’application qui vous donne la qualité de l’air de votre ville

Tous les jours, on sort son smartphone et on regarde la météo, c’est devenu un classique avec la consultation des réseaux sociaux et des e-mails. Cependant, on ne fait pas beaucoup attention à la pollution et pourtant cela peut influencer grandement nos capacités. Si vous êtes un sportif ou asthmatique, vous devez le ressentir lors des journées avec un fort taux de pollution, vous avez plus de mal à respirer et vos performances sont moindres. Du coup, Plume est la solution pour savoir quand sortir de chez soi pour faire vos activités quotidiennes.

Plume c’est donc une application pour votre smartphone mais aussi un site web. Grâce à une interface très simple d’accès, vous pouvez voir le niveau de pollution de votre ville. Dans votre profil, vous pouvez indiquer votre sensibilité, vos activités, et quand est-ce que vous désirez recevoir des notifications. Pratique, les notifications arriveront pour vous prévenir d’éviter de pratiquer votre sport favori, mais vous aurez aussi une courbe pour savoir à quel moment vous risquez le moins.

Plume est disponible dans de nombreuses villes et le service en rajoute au fur et à mesure, donc c’est normal si votre ville n’apparait encore, peut-être qu’elle le sera demain ?