PlayStation Portal : c’est quoi ? Combien ça coûte ?

Connaissez-vous le Projet Q de Sony ? Ce nouveau produit du géant derrière la PlayStation commence à faire parler de lui depuis maintenant quelques mois. Et voilà que le géant des consoles vient d’annoncer son arrivée imminente sur le marché. Découvrons ensemble le Playstation Portal, un hybride à mi-chemin entre la console portable et la manette high-tech.

Ne l’appelez plus Projet Q ! La « manette-écran » de Sony vient d’être officiellement dévoilée et s’appellera dorénavant PlayStation Portal. Le 23 août 2023, Sony a confirmé l’arrivée de ce nouvel accessoire, qui sera commercialisé à partir de novembre prochain au tarif de 219,99 euros.

C’est quoi le PlayStation Portal ?

Le PlayStation Portal est un accessoire annoncé par Sony, qui doit venir élargir l’expérience de jeu sur PlayStation 5. L’objet combine un écran central de 8 pouces, LCD 1080p, avec des éléments de manettes de chaque côté. Ceux-ci reprennent les caractéristiques de la manette Dual Sense. Ils bénéficient d’un retour haptique, de gâchettes adaptatives ainsi que des contrôleurs complets.

Si le design global se rapproche d’une Nintendo Switch, le PlayStation Portal comporte cependant plusieurs différences. Déjà, sa connectique n’inclut pas de Bluetooth, mais une prise Jack 3.5mm et un connecteur PS Smartlink. De plus, ses contrôleurs latéraux ne sont pas détachables de l’écran principal.

Une technologie pensée pour la mobilité

Le PlayStation Portal est pensé pour permettre au joueur le transport de ses jeux PS5 partout dans sa maison et même à l’extérieur. Au travers d’un système de streaming WiFi, l’utilisateur peut donc continuer sa partie depuis cet accessoire hybride depuis n’importe quelle pièce et même en extérieur ou en déplacement. Il est cependant recommandé d’accéder à une bande passante d’au moins 5 Mb/s, voire 15 Mb/s pour une expérience optimale.

Une vraie – fausse console portable ?

Mais au final, une question est sur toutes les lèvres : le PS Portal est-il, ou non, une console portable ? Dans les faits, non. Si l’accessoire de Sony vous permet de jouer à vos jeux préférés n’importe où, cela n’est que l’émanation de votre PS5. Il ne s’agit pas d’un pad autonome et indépendant ; de plus, il est limité dans les jeux compatibles. Logiquement, ceux de la gamme VR ne sont pas disponibles sur ce support, mais plus surprenant et un peu décevant, les jeux issus du cloud gaming ne peuvent pas y être lancés.

⚠️ La #PlayStationPortal en vidéo 😍

Sortie fin 2023 à 219,99€

(#PS5 obligatoire pour jouer)

–

Vous allez l’acheter ou OSEF / trop cher ? 🤔 pic.twitter.com/1sWBJ2geX1 — Gouaig (@gouaig) August 26, 2023

La grande question maintenant est celle du succès futur de ce PlayStation Portal. Du côté de la communauté Sony, les avis sont très tranchés. D’un côté, les impatients déjà acquis à la cause, de l’autre, les déçus qui annoncent en avance l’échec du produit. Rendez-vous en fin d’année pour connaître le résultat commercial du Projet Q.