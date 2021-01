PlayStation 5 et Xbox Series : profitez du VPN CyberGhost en promo à -83%

En plus d’être l’un des VPN les moins chers du marché, CyberGhost est également compatible sur les consoles Playstation et Xbox. On vous explique pourquoi c’est indispensable.

Si vous êtes un lecteur assidu d’Android MT, vous savez que nous aimons les VPN. Ils permettent de surfer anonymement sur Internet, de profiter des catalogues internationaux de tous les services de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video, de télécharger des Torrents en toute sécurité, le tout pour un prix souvent avantageux.

Concernant ce dernier critère, CyberGhost fait partie des VPN les moins chers du marché. En ce début d’année 2021, le VPN fondé en 2011 propose un abonnement de 3 ans avec 3 mois supplémentaires gratuits pour seulement 2€ par mois, soit 83% d’économie. Ce n’est pas le seul point fort de CyberGhost, puisque le VPN est également compatible avec les consoles PlayStation et Xbox.

En effet, il est tout à fait possible de profiter des bienfaits de CyberGhost sur votre console de salon. En se procurant le VPN CyberGhost sur votre PS4, votre PS5, votre Xbox One ou votre Xbox Series X/S, vous pourrez notamment :

Accédez aux différentes régions des stores de Microsoft et Sony et procurez-vous des jeux indisponibles en France

Protégez-vous contre les attaques DDoS

Débloquez les catalogues internationaux des services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime Video ou encore Disney+

Protégez votre compte PlayStation ou Xbox des éventuels hackers

Comment utiliser CyberGhost sur console Playstation ?

Pour profiter de CyberGhost sur votre console PS4, PS4 Pro ou Ps5, il faudra toutefois procéder à une petite manipulation. Il est nécessaire de modifier vos réglages DNS. Voici la marche à suivre, une fois que vous êtes abonné à CyberGhost :

Connectez-vous à votre compte

Allez dans Mes Paramètres DNS

Activez les Paramètres DNS sur votre IP

sur votre IP Entrez le DNS dans les paramètres du routeur ou box Internet

Connectez votre PlayStation au routeur/box

Pour ce faire, il suffira d’allumer votre console et se rendre dans l’onglet Réseau. Configurez une nouvelle connexion Wi-Fi et au moment déterminer les paramètres DNS, choisissez Manuel et rentrez le DNS proposé par CyberGhost. Redémarrez votre console et le tour est joué ! La manipulation est similaire sur les consoles Xbox, où il suffit de modifier vos paramètres DNS.

Pour rappel, si comme de nombreuses personnes, vous êtes toujours à la recherche d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, retrouvez ici notre dossier consacré à l’approvisionnement des dernières consoles de Sony et Microsoft. Vous y retrouvez tous nos astuces pour être informé à chaque réappro.