PlayStation 5 : arnaques, crimes et pas de boutiques

Comme vous le savez peut-être, la PS5 est officiellement disponible en France depuis le 19 novembre 2020. Enfin, disponible est un bien grand mot. Exceptés les malins qui ont précommandé la console le soir de sa présentation en septembre 2020, et certains chanceux, la PS5 demeure introuvable sur tous les sites de revente.

En raison de difficultés logistiques engendrées par la crise sanitaire, Sony fait comme il peut pour satisfaire la demande, extrêmement forte en cette fin d’année 2020. Malgré tout, les réassorts de stocks de PS5 se traduisent systématiquement par un afflux de clients sur les sites d’Amazon, de CDiscount, de Boulanger, d’Auchan ou de Carrefour, avec à la clé des files d’attente de plusieurs heures et des sites totalement surchargés.

Vous l’aurez compris, la PS5 a donc rapidement fait son entrée dans la catégorie des biens rares, caractérisés par la formule suivante : forte demande, très peu d’offres. Autant dire qu’il s’agissant du top départ pour les tous les escrocs à la petite semaine. Très rapidement, les joueurs ont vu fleurir sur eBay ou LeBonCoin des annonces pour des PS5 vendues à des prix astronomiques, parfois dépassant les 1000 €, soit le double du prix de vente constructeur.

Le festival des spéculateurs et des escrocs

À ces spéculateurs, il faut rajouter ceux qui s’arment de bots pour récupérer un maximum de PS5 sur les sites de revente lors des réapprovisionnements. Ces robots sont programmés pour acheter la PS5 à la seconde où la console est à nouveau disponible, et empêchent de fait d’honnêtes joueurs de se procurer le précieux sésame. Vous sentez la frustration là ? À titre d’exemple, un jeune américain de 23 ans a commandé 221 PS5 et a gagné pas moins de 40 000 dollars en une semaine grâce à la revente.

Encore plus fort que les spéculateurs armés de bot, vous trouverez également sur eBay ou LeBonCoin des escrocs qui tentent tout simplement de vendre des boîtes de la PS5… au prix de la PS5. Problème, ces annonces sont légales puisque la plupart des « vendeurs » précisent bel et bien qu’il s’agit d’une boîte, et non de la console. Seulement, ces derniers espèrent tomber sur des acheteurs pressés ou peu attentifs pour se faire un 13e mois sans forcer.

Certains livreurs se servent ni vu, ni connu

Au chaos ambiant sur les sites de revente se greffent les suspicions de vol au sein des sociétés de transport et de livraison. De nombreux clients Amazon et Fnac n’ont jamais reçu leur PS5, subitement disparue dans la nature sans laisser de trace avant la livraison. Certains joueurs ont même reçu des parpaings, des barbecues, des bouteilles d’eau ou de la nourriture pour chat en lieu et place de leur PS5. En effet, des livreurs sont suspectés de remplacer la PS5 dans le colis par un objet faisant un poids similaire.

Vous l’aurez compris, le lancement de la PS5 est des plus rock’n roll, et le choix de Sony de se concentrer uniquement sur les ventes en ligne n’aide pas les choses. Mais quoi qu’il en soit, il faut se dire que la situation finira par s’arranger et que le constructeur prendra son rythme de croisière du côté des stocks.

De fait, il vous faudra des jeux pour accompagner votre PS5 flambant neuve. On vous conseille de ne pas rater Demon’s Souls, le remake du jeu de From Software (à 79,99€ à la Fnac). Bien que particulièrement difficile, le jeu s’impose comme la seule expérience next-gen digne de ce nom, avec un rendu visuel à vous décoller la rétine.

L’excellent Marvel’s Spider-man : Miles Morales (79,99 € à la Fnac) s’impose comme l’un des jeux phares du lancement, avec son support impressionnant du Ray-Tracing. Assassin’s Creed Valhalla (59,99 €) vous emmènera en plein haut Moyen Âge, dans une épopée Viking intense en 4K et 60 images par seconde. Et bien entendu, impossible de ne pas recommander le très attendu Cyberpunk 2077, dont la sortie est prévue ce 10 décembre 2020 !