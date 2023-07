Avec l’essor des jeux vidéo en ligne, de nombreuses plateformes ont vu le jour pour répondre aux besoins des utilisateurs. C’est notamment le cas de PlayersLoot qui permet d’acheter et de vendre des « gaming virtual goods » : armes, monnaies « in-game », personnages, montures, niveaux supplémentaires, etc.

Tout ce qui peut être gagné ou looté dans un jeu peut s’acheter et se vendre sur PlayersLoot. Pourquoi passer des heures à emmagasiner de l’expérience sur un jeu que vous aimez alors qu’il est possible de gagner un temps précieux en achetant tel ou tel item ? De la même manière, forcez le destin et contournez les probabilités en achetant directement un personnage que vous aurez eu une chance sur 5000 de gagner lors d’un tirage au sort.

Le marché du virtuel !

Pour commencer à utiliser PlayersLoot, les joueurs doivent créer un compte sur le site. Une fois inscrits, ils peuvent parcourir la bibliothèque de jeux disponibles sur la plateforme et choisir ceux qui les intéressent le plus. Les jeux proposés couvrent une large gamme de genres, allant des jeux de tir aux jeux de stratégie en passant par les jeux de rôle et les MMORPG. Une fois qu’ils ont sélectionné un jeu, les joueurs peuvent filtrer les objets virtuels qui les intéressent. Cela peut être un objet, une potion, une armure, une amulette, une voiture, une épée, une kalachnikov couleur arc-en-ciel, de l’argent virtuel, une carte, etc.

Faites vos jeux !

La plupart des jeux connus et à la mode sont mis en avant sur PlayersLoot comme League of Legends, Genshin Impact, CS :GO, FiFA 23, Rocket League, Hay Day, Fallout 76, Clash of Clans, Guild Wars 2, RuneScape, Final Fantasy XIV, Diablo 4, Call of Duty Black Ops 2, etc.

On peut par exemple trouver des comptes Fortnite ou des comptes Valorant à vendre en deux clics.

Des achats sécurisés et garantis

Les transactions reposent sur la confiance. Les acheteurs payent d’avance et le vendeur expédie l’item le plus rapidement possible. Bien sûr PlayersLoot surveille les vendeurs de près avec un formulaire KYC pour éviter les fraudes et les acheteurs peuvent se baser sur la réputation pour se rassurer. De toute façon avec le système Loot Guardian, vous ne prenez aucun risque : tant que la transaction se fait au sein de la plate-forme, vous êtes couvert par la garantie du site.

Devenez vendeur !

Notez que PlayersLoot est aussi le site parfait pour se faire un peu d’argent. Si vous avez « poncé » un jeu en long en large et en travers, pourquoi ne pas vendre votre compte pour gagner 100, 200 ou 500 € ? Un compte Barbare niveau 100 sur Diablo 4 peut se revendre jusqu’à 800 € ! Vous pouvez aussi vendre des items au détail : certaines armes de CS:GO peuvent se vendre des milliers d’euros !