Play Store : 21 applications Android vérolées par un malware !

Après le malware GravityRAT capable d’espionner vos appels et vos messages, voilà qu’Android est à nouveau victime d’un malware. En effet, les chercheurs en sécurité informatique d’Avast annoncent ce mercredi 28 octobre 2020 avoir découvert 21 applications infectées par un maliciel sur le Google Play Store.

Il s’agit dans la grande majorité de petits jeux sans ambition. Au total, ces 21 applis cumulent tout de même huit millions de téléchargements. Selon les dires des experts, ces applications ont été infectées par HiddenAds, un malware capable de paralyser un smartphone en bombardant l’écran de publicités intempestives sans arrêt.

HiddenAds, le malware qui vous fera aimer la pub

Grâce à cette technique, les opérateurs qui se cachent derrière HiddenAds font le plein de recettes publicitaires, à l’insu des utilisateurs et des publicitaires, persuadés que leurs produits sont montrés au plus grand nombre dans une parfaite légalité. Cerise sur le gâteau, une fois installé sur un smartphone, HiddenAds fait tout son possible pour ne pas être délogé . En effet, le maliciel fait en sorte de dissimuler les icônes des applications infectées, afin de compliquer leur désinstallation.

Pour s’en débarrasser, l’utilisateur doit se rendre dans le stockage de son appareil, et supprime directement l’appli vérolée. Vous retrouverez ci-dessous la liste complète des 21 applications infectées repérées par Avast :

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – New

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip – NEW

Props Rescue

Comme d’habitude, Avast tient à rappeler aux utilisateurs de rester vigilants au moment de télécharger une application. Les chercheurs recommandent d’éviter les applis développées par des développeurs inconnus. En outre, Avast conseille de toujours jeter un œil à la rubrique Avis et commentaires. S’il y a une avalanche de commentaires négatifs au sujet d’une appli, dites-vous que ce n’est jamais très bon signe et qu’il vaut mieux passer son chemin.

« Google fait tout son possible pour empêcher HiddenAds d’entrer dans le Play Store, mais les applications malveillantes continuent de trouver de nouvelles façons de déguiser leur véritable objectif, se glissant ainsi sur la plateforme à l’insu de Google », conclut Avast dans son compte-rendu officiel. Par ailleurs si vous voulez protéger sérieusement votre Android, outre Avast, il existe de nombreux autres antivirus comme Malwarebytes, Kaspersky ou l’incontournable AVG…

Source : Phonandroid