Plateformes de streaming : laquelle choisir dans la hotte du Père Noël ?

D’année en année, le nombre de plateformes de streaming disponibles augmente et faire un choix est de plus en plus difficile. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, l’hiver est un moment propice pour se lancer.

Quoi de mieux que de regarder un bon film sous la couette avec une tasse de chocolat chaud lorsque les températures extérieures ne font que descendre ? Voici quelques indications qui vous aideront à faire votre choix pour cet hiver.

L’incontournable Netflix

C’est bien connu, Netflix est l’une des têtes d’affiche du streaming dans le monde entier. Si la plateforme a récemment annoncé mettre un terme aux possibilités de partage de comptes, elle a plus d’un tour dans sa manche.

En effet, cet hiver, en ayant un abonnement à la plateforme, vous pourrez profiter du spin-off de The Witcher appelé Blood Origin, de la saison 3 de Emily in Paris ou encore revisionner l’incontournable Le Parrain sorti en 1972.

Si vous ne l’avez pas encore vue, vous pourrez vous plonger dans l’univers de Inventing Anna, série la plus vue en France en mars d’après ExpressVPN. Dans des registres fantastiques ou plus sombres, il y a aussi Stranger Things ou Jeffrey Dahmer, le tristement célèbre tueur en série donc la mini-série a battu des records d’audience sur la plateforme.

La série DAHMER – Monster : The Jeffrey Dahmer Story a officiellement dépassé 1 milliard d'heures vues ! La série de Ryan Murphy et Ian Brennan, est la troisième série Netflix à atteindre ce record, rejoignant Stranger Things 4 et Squid Game. pic.twitter.com/ZZO6FRJFv5 — Netflix France (@NetflixFR) December 5, 2022

L’innovant Prime Video

Deuxième plateforme émergente après Netflix, Prime Video propose également son lot de divertissements. Vous y retrouverez cet hiver la célèbre série Pretty Little Liars, le film Suicide Squad ou encore Angry Birds.

Si vous avez envie d’une bonne dose d’humour, vous pourrez regarder les deux premières saisons de LOL : Qui rit, sort ! qui rassemble vos célébrités préférées. Fou rire assuré pour la bonne cause car les participants concourent pour rassembler des fonds pour l’association de leur choix. Une troisième saison est également annoncée pour 2023 !

Gad Elmaleh, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, François Damiens… le casting de la saison 3 du jeu «LOL : qui rit, sort!», prochainement diffusé sur Amazon Prime Video, a été dévoilé par Jonathan Cohen grâce à cette photo postée sur Instagram.

➡️ https://t.co/QAJh9g7lZ5 pic.twitter.com/34Itn02OEC — Le Parisien (@le_Parisien) October 9, 2022

Le timide OCS

Si depuis la fin de Game of Thrones de nombreux fans ont résilié leur abonnement, la plateforme n’a pas dit son dernier mot. En effet, sa série Euphoria a elle aussi battu des records et est toujours disponible au visionnage et ce n’est pas tout. Si vous aviez aimé A Christmas Tale en 2008, vous pourrez regarder la suite du célèbre film sur la plateforme plus de dix ans après sa diffusion. Et puis il y a aussi House of the Dragon lui aussi directement pris du catalogue HBO…

Et pour les indécis ?

Si vous n’arrivez pas à faire votre choix, vous pourrez vous tourner vers des applications de partage de compte telles que Spliiit qui permettent de diviser les coûts d’inscription avec des inconnus de manière totalement fiable. Quelques-unes des plateformes de streaming y étant disponibles sont Disney +, Prime Video, Canal+, Paramount+ ou encore Salto. Maintenant que vous avez toutes les armes en main, à vous de choisir. Peu importe la plateforme élue, le streaming de l’hiver réserve son lot de surprises et de divertissements. Et il y aura bien sûr la Ligue des Champions et l’incontournable SuperBowl en février, star du streaming dans le monde entier. De quoi patienter avant de retrouver des températures supérieures à dix degrés et de pouvoir ranger les gros plaids au placard.