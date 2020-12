Pixpay : la première banque en ligne pour les 10-18 ans

Pixpay est une nouvelle banque en ligne, réservée aux adolescents. Accompagnée d’une application mobile et d’une carte bancaire gratuite, Pixpay est un excellent moyen d’apprendre à vos enfants à gérer leur argent et leur budget.

Selon la loi française, il faut avoir 18 ans pour avoir le droit d’ouvrir un compte bancaire en son nom propre. En d’autres termes, il faut s’arranger avec papa et maman avant sa majorité question argent. Seulement, à l’heure où la majorité des transactions se réalise sur le Net, que ce soit pour des biens, des abonnements ou des services, l’argent de poche en liquide n’est pas forcément des plus pratiques.

Ce point, les néobanques l’ont bien compris et ont décidé de s’intéresser davantage au pouvoir d’achat de nos adolescents. C’est le cas de Pixpay, une banque en ligne réservée exclusivement aux 10-18 ans. Le principe est simple : Pixpay propose un compte bancaire accompagné d’une carte bleue Mastercard et de deux applications mobiles (l’une dédiée à l’enfant et l’autre pour les parents).

L’idée de Pixpay, c’est de permettre à un adolescent d’utiliser une carte de paiement sous le contrôle et la vigilance de ses parents, et de le familiariser avec des notions essentielles : gérer un budget, des dépenses, tenir ses comptes, épargner pour des projets divers, etc. Bon point à rajouter au crédit de Pixpay, les services proposés sont compatibles avec toutes les banques du marché.

En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’être client d’une banque spécifique pour en profiter. Pixpay se rajoutera à vos différents services bancaires, le tout pour un prix dérisoire : 2,99 € par mois seulement. De plus, il n’y a aucun frais cachés : pas de transactions ou d’accès à certaines fonctionnalités facturées, vous profitez de l’intégralité des services Pixpay (compte bancaire, carte bleue, application, paiement via Apple Pay et Google Pay) pour moins de 3 € par mois.

En outre, Pixpay a cédé à la mode du cashback. En effet, la néobanque a signé un partenariat avec une dizaine de marques extrêmement prisées par les plus jeunes, comme McDonald’s, les cinémas Pathé Gaumont, Undiz ou encore Citadium. Il suffit à votre enfant d’adhérer au programme de cashback pour la marque de son choix. À chaque achat effectué, il recevra un petit montant de la somme, qu’il pourra réutiliser pour un autre achat ou placer sur son compte épargne.

Du côté des applications, elles offrent tout le nécessaire pour permettre aux enfants de gérer simplement leurs dépenses. Quant aux parents, ils pourront contrôler et surveiller le compte de leur enfant, en bloquant par exemple l’achat de certains types de produits, en fixant un plafond pour les dépenses, ou encore en bloquant la carte bancaire si besoin. En résumé, si vous voulez apprendre à votre enfant à gérer son budget le plus tôt possible, Pixpay est une excellente solution. Découvrez cette banque et ses autres fonctionnalités…