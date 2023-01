Pixel 8 x Android 14 : Quoi de neuf pour le smartphone de Google ?

Pour l’instant, il ne s’agit bien sûr que de premières informations. Elles restent à confirmer par le fabricant au cours des prochains mois. Cependant, nous savons que Google développe sa troisième génération de processeur, le Tensor G3, actuellement en test. Il devrait venir équiper le futur smartphone de la marque. La puce serait conçue à partir des éléments du processeur Exynos 2300 de Samsung, lui aussi encore en phase de développement.

Google's 'Tensor G3' chip reportedly still Samsung-made with same modem as Pixel 7 https://t.co/m7krFaaCFm by @nexusben — 9to5Google (@9to5Google) November 8, 2022

Tensor G3, céramique et partie photo XXL

Le futur modèle viendrait aussi avec un assemblage en céramique, laissant entrevoir, si cette information se confirme, un appareil orienté vers le haut de gamme. Côté embarqué, peu d’informations. Tout de même, les rumeurs font état d’un détecteur d’empreintes très performant ainsi que d’un module photo de dernière génération. Lorsque l’on achète un Pixel, cela peut être pour profiter d’une version Android pure, ou encore afin d’avoir les mises à jour en priorité. Mais, on ne va pas se mentir, l’un des gros plus de ce modèle est son appareil photo. Un mélange de logiciels haut de gamme et d’IA incorporés pour optimiser les images capturées qui bluffent par la qualité des résultats.

Google's 2023 flagship Pixels to include support for staggered HDR – 🧵 pic.twitter.com/ZfWtwQBykY — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

De nouveau capteur, des réglages HDR poussés… Et Android 14

D’après un développeur ayant fouillé dans les packages Android, Google anticipe une refonte complète de son appareil photo. Entre autres, il devrait embarquer un système de décalage HDR, permettant une meilleure qualité d’image en exposition courte comme longue. Les capteurs du module devraient aussi être changés, après avoir fidèlement servi sur les Pixels 6 et 7.

Pour l’heure encore une fois, il ne s’agit que de rumeurs. Le prix et la date de sortie du huitième modèle de la gamme Pixel sont bien évidemment inconnus. Affaire à suivre donc, pour ce modèle qui devrait être le premier smartphone à embarquer Android 14.