Pixel 7 : prix, photo, performances, date de sortie… Tout ce qu’il faut savoir !

Google continue sa route sur le marché pourtant surchargé des smartphones en proposant dans quelques semaines la septième itération de son modèle phare : le Pixel ! Même si la firme américaine se montre plutôt avare en informations, on fait ici le bilan de tout ce que l’on sait.

Google Pixel : 7 à la suite !

Commençons déjà par ce qui va intéresser le plus les fans du Pixel avec la date de sortie qui aurait fuité ces derniers jours. Ce nouveau modèle devrait ainsi sortir le 18 octobre. Quant à son prix, il devrait être dans la même gamme que celui des modèles 6 à leur sortie. On peut donc imaginer un Pixel 7 à partir de 649 € et un Pixel 7 Pro à partir de 899 €. La note pourra également monter si vous choisissez une plus grosse mémoire flash.

Pour la partie technique, voilà à quoi s’attendre pour le Pixel 7 :

Un écran OLED de 6,4 pouces FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz,

Un capteur principal photographique Samsung GN1 50 MP (f/1.9) et un ultra grand-angle Sony IMX386 12 MP

Un capteur frontal de 11 MP permettant de filmer en 4K

Et pour le Pixel 7 Pro :

Un écran OLED de 6,7 pouces QHD+ (3220 x 1440 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz,

Les deux mêmes module que le Pixel 7 avec en plus en téléobjectif x4 de 48 MP avec stabilisation optique.

Le même capteur frontal que le Pixel 7

Notez qu’un version Ultra du Pixel 7 devrait voir le jour plus tard dans l’année avec un design plus abouti et une partie photo plus soignée.

Le Pixel 7 tournera grâce à une puce Tensor 2 fabriquée par Samsung et gravée dans une finesse de 4 nm. Elle sera composée de 2 cœurs Cortex-X1, 2 cœurs Cortex-A76 et 4 cœurs Cortex-A55. Les deux premiers auront des fréquences respectives de 2,85 GHz et 2,35 GHz, ce qui offrira un gain de performance de 10% par rapport au Pixel 6. Enfin, la puce devrait être dotée d’un GPU Mali-G710 dont les performances seraient là encore 20% supérieures à celles de la génération précédente.

Toutes ces informations sont bien sûr à prendre avec des pincettes mais devraient être confirmées le 6 Octobre lors de la présentation officielle du Pixel 7 par Google.

En attendant, au Bangladesh, certaines personnes font déjà des unboxing !