Piratage : The Mandalorian est la série la plus téléchargée en 2020

La série phare de Disney+ The Mandalorian est devenue officiellement la série plus piratée en 2020, en dépassant même Game Of Thrones et The Boys d’Amazon Prime Video.

À chaque plateforme de streaming, sa série phare. Netflix a Narcos ou les séries Marvel, tandis qu’Amazon Prime Video a cartonné grâce à The Boys, adaptation totalement barrée, gore, et jouissive des comics de Garth Ennis. De fait, lors de son lancement en avril 2020, Disney+ devait à son tour frapper fort, avec un série suffisamment puissante pour attirer les utilisateurs et surtout les garder.

La firme aux grandes oreilles est allée chercher dans sa licence la plus juteuse et la plus prestigieuse, à savoir Star Wars, pour accoucher de The Mandalorian, la toute première série TV en images réelles dérivée de la saga de George Lucas. Le show mené par Jon Favreau, réalisateur des remake en live-action du Roi Lion, du Livre de la Jungle ou encore des deux premiers Iron-Man, vient de clôturer sa seconde saison et autant dire que le dernier épisode aura remué les fans !

Et si la suite des aventures du Mandalorien et de l’Enfant a suscité l’attention des abonnés Disney+ durant plusieurs semaines, il en va de même pour des millions d’internautes à travers le monde. En effet et selon le site TorrentFreak, The Mandalorian est devenue la série la plus piratée en 2020, dépassant au passage le show star de HBO : Game of Thrones.

Il y a un an à peine, la série Star Wars occupait seulement la troisième place de ce classement. Visiblement, les échos autour de la seconde saison, et plus particulièrement autour du dernier épisode ont suffi à booster le nombre de téléchargements illégaux. The Mandalorian relègue au passage The Boys d’Amazon Prime Video à la seconde place. Le Protecteur ne va pas être content. Enfin, la formidable série Westworld occupe la troisième marche du podium.

On retrouve ensuite dans les séries les plus téléchargées illégalement cinq séries Netflix parmi Vikings, Rick and Morty, The Walking Dead, Arrow et The Flash, et deux shows Amazon Prime Video : Star Trek Picard et The Outsider. Notez que Disney+ s’illustre également dans la partie Film, puisque Mulan, exclusivité Disney+, est le long-métrage le plus téléchargé en cette fin d’année 2020.

