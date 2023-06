Piratage massif ChatGPT : 100 000 comptes sur le Dark Web !

C’est une entreprise de cybersécurité qui a découvert l’incident, Group-IB. La société, basée à Singapour, annonce donc dans un article récent que plus de 100 000 comptes d’accès à ChatGPT ont été compromis, leurs identifiants étant en vente sur le Dark Web. C’est l’Asie qui est la première zone visée, avec 40% des piratages, suivie de près par le Moyen-Orient et l’Afrique (25%) puis l’Europe (17%).

According to Group-IB’s latest findings, #ChatGPT accounts have already gained significant popularity within underground communities. We have identified 101,134 stealer-infected devices with saved ChatGPT credentials between June 2022 and May 2023. Curious to learn more? Head… https://t.co/qIL2zRw3qg

— Group-IB Global (@GroupIB) June 20, 2023