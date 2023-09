Piratage Android : testez votre téléphone avec PhoneSploit Pro !

Le but de PhoneSploit est de tester la capacité de pénétration dans un smartphone, ainsi que la prise de contrôle sur l’appareil une fois l’entrée faite. Conçu pour une prise de contrôle à distance, l’outil repose sur l’exploitation d’ADB (Android Debug Bridge) ainsi que de la suite Metasploit-Framework.

Multitâches, l’outil inclut un grand nombre d’utilisations :

Un outil des plus complets donc, qui permet de simuler une prise de contrôle à distance complète de votre appareil, directement depuis votre ordinateur.

Bon, logiquement, vous vous demandez comment utiliser l’outil. D’abord, assurez-vous d’avoir accès à plusieurs éléments : les librairies et logiciels nécessaires installés, un smartphone Android ainsi qu’une connexion WiFi. Dans l’idéal, PhoneSploit Pro doit être utilisé sur Linux, mais il fonctionne très bien sur Windows.

New #PhoneSploit Pro is available on GitHub

PhoneSploit Pro is all-in-one #pentesting tool to remotely exploit Android devices using ADB and Metasploit-Framework to get a Meterpreter sessionhttps://t.co/2IxoicoTE8 pic.twitter.com/70mWXUCxvm

— Mobile Hacker (@androidmalware2) July 13, 2023