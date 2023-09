Photo : 8 astuces pour prendre le selfie parfait !

Bien gérer la lumière

C’est la base de toute photo réussie : la lumière. Pour commencer, assurez-vous de faire face à une source de lumière, qu’il s’agisse du soleil, d’une lampe ou d’un luminaire de photographie. Assurez-vous aussi de ne pas avoir de flare sur votre image, ces petits traits lumineux qui peuvent ruiner un selfie. Enfin, évitez autant que possible le flash de l’écran, voire le flash tout court. Cette source de lumière blanche et forte va souvent gâcher n’importe quelle image.

Jouez avec les angles !

Pour qu’un selfie soit unique, il faut savoir le différencier ! Pour ce faire, testez plusieurs angles et profils. De face, de côté, de haut ou en contre plongée, un selfie portera une intention différente en fonction de la position de l’objectif. Amusez-vous à tester les possibilités !

Ne forcez pas vos expressions faciales

Restez naturel. Un conseil des plus simples mais pourtant extrêmement difficile à appliquer. Les sourires forcés et autres expressions faciales imposées à votre visage cassent une grande partie du charme d’un selfie. Relâchez vos muscles, respirez un grand coup, pensez à un moment agréable et tac, prenez la photo !

Utilisez les fonctionnalités de votre smartphone

Les modules photos regorgent de fonctionnalités ! Alors n’hésitez pas à utiliser toutes les options à votre disposition. Un selfie de groupe, ou bien un paysage majestueux en arrière-plan ? Le grand-angle est parfait pour vous. Besoin de poser le smartphone pour la prise ? Utilisez le timer pour gagner du temps.

Accessoires et selfie stick

Comme les options de votre smartphone, certains accessoires peuvent êtres utiles pour embellir vos selfies. Bien sûr, vous pouvez utiliser des éléments de décor pour donner une atmosphère à votre photo : plantes, tableaux, meubles, vêtements… Mais certains outils, comme le selfie stick, peuvent aussi directement impacter les conditions de photographie.

Oubliez le regard des autres

Votre selfie, c’est avant tout un souvenir de vous pour vous. Alors, soyez naturel et surtout ayez confiance en vous. Si vous réfléchissez trop à la perception de votre photo par les autres, vous risquez de complexifier la prise et de louper votre selfie.

Portez des lunettes de soleil

Vous avez du mal à vous détendre sur le selfie ? Optez pour des lunettes de soleil ! Ces accessoires sont le parfait allié des introvertis et autres timides de l’image. Plus besoin de gérer le regard et la posture des yeux, concentrez vous sur le sourire.

Travaillez le rendu de votre photo

C’est bon, vous avez pris le selfie parfait ! Nous vous conseillons de passer par l’édition de photo pour enrichir encore plus votre image. Travaillez la luminosité, les contrastes et la teinte, optimisez la netteté, jouez avec les effets focus et flou… Pour ce faire, découvrez 3 applications puissantes et utiles pour donner du style à votre selfie.

Bonus : Faut-il utiliser un filtre ?

Tout dépend de votre intention ainsi que du filtre. Certains, comme ceux des stories Instagram, vont simplement jouer sur les couleurs et la luminosité de l’image, choses pouvant être déjà modifiées avec un éditeur d’image. D’autres vont ajouter des effets amusants ou originaux sur votre photo.

Le filtre peut être un outil pratique pour les timides souhaitant prendre leurs premiers selfies sans pression ; cependant, gardez en tête qu’une fois l’art de l’autoportrait maîtrisé, vous n’aurez plus besoin de filtres pour vous mettre en valeur !