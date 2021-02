Phishing Fnac et Darty : ne cliquez pas sur ces liens !

Les clients de la Fnac et de Darty sont visés par une vaste campagne de phishing. Les pirates cherchent à obtenir vos identifiants, mots de passe et coordonnées bancaires.

Après la campagne de phishing qui a visé les utilisateurs de Doctolib en fin d’année 2020, c’est au tour des clients de la Fnac et de Darty d’être la cible d’une nouvelle tentative d’hameçonnage. « Bonjour M…., votre commande a été confirmée. Elle est en cours de préparation et sera livrée dans les plus brefs délais. Vous pouvez toujours annuler votre commande avant son expédition en cliquant ici : https://darty.com.annulation-ndr.com./index3.php?id=100440944″.

Voilà par quoi débute ce faux mail créé de toute pièce par les pirates et envoyé à de nombreux clients de la Fnac et de Darty ce week-end. Vous vous en doutez, cette commande est un prétexte inventé par les opérateurs pour vous inciter à cliquer sur le lien d’annulation, ce qui leur permettra de récupérer de précieuses informations à votre sujet comme vos identifiants et de mots de passe Fnac et Darty.

La Fnac met en garde ses clients

Des utilisateurs avertis ont rapidement prévenu la Fnac et Darty concernant cette campagne de phishing en cours. Dans la foulée, les deux entreprises ont adressé un mail d’avertissement à leurs clients, les invitant à rester prudents et à modifier rapidement leur mot de passe s’ils ont cliqué sur les liens vérolés contenus dans ces faux mails. « Ces e-mails font l’état de confirmation de commandes fictives en reprenant la charte graphique et le logo de notre enseigne. Ils tentent de bénéficier de la notoriété de la FNAC pour récupérer vos informations confidentielles et notamment vos données de cartes bancaires », détaille la Fnac de son mail.

L’enseigne rappelle d’ailleurs qu’elle ne vous demandera jamais « la communication d’identifiant, mot de passe ou de numéro de carte bancaire pour annuler une commande ». Une question demeure tout de même : comment les pirates ont pu obtenir les adresses mail des clients Fnac et Darty ? D’après le groupe Fnac-Darty, cette fuite proviendrait d’un partenaire tiers, lui aussi en possession d’informations sur les clients du groupe. C’est ce qui peut arriver quand on partage les e-mails des clients avec des sous-traitants. Notez que la Fnac a mis en place un site pour vous aider à reconnaître une tentative de phishing. Rendez-vous sur le site https://www.fnac.com/phishing.

Protégez-vous !

