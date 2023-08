Permis d’espionner : une loi pour bloquer les mises à jour de sécurité ?

Au pays de Shakespeare, deux textes donnent des sueurs froides aux experts de la sécurité informatique. D’un côté, il y a l’Online Safety Bill, un projet permettant entre autres au gouvernement de casser le chiffrement des messageries telles que Whatsapp ou iMessage. De l’autre, on retrouve la réforme de l’IPA. Rien à voir avec la bière, il s’agit ici de l’Investigatory Powers Act, dont la réforme donnerait un pouvoir inédit aux autorités britanniques sur les entreprises de la tech.

En quoi consiste l’IPA ? Il s’agit d’une loi de 2016, donnant aux agences de renseignement britanniques des capacités étendues pour accéder aux données de communications privées. Déjà à l’origine de nombreuses oppositions à l’époque, la réforme actuelle du texte est tout autant polémique.

Instructs Apple to not secure a billion users. pic.twitter.com/JX50e9qWc8

After a bureaucratic delay UK decides patch might slow down spying.

…but now they must ask UK!

Cybercriminals find iPhone vulnerability. Use it hack *any iphone.*

Au programme, l’obligation pour les fabricants de smartphones de soumettre aux autorités britanniques tout changement technique au sein du système d’exploitation et des logiciels de l’appareil. Une étape obligatoire qui permettrait, logiquement, aux services de renseignement de bloquer le déploiement d’une mise à jour de sécurité pouvant compromettre leurs accès aux appareils.

Ces mesures inquiètent donc à tous les niveaux. Chez les fabricants, bien sûr, qui y voient une perte d’autonomie et d’indépendance, mais aussi chez les utilisateurs et spécialistes de la sécurité, qui constatent une violation de la vie privée. Mais dans les faits, quelles sont les chances d’adoption pour cette réforme de l’Investigatory Powers Act ?

#UK domestic law could soon allow for more intrusive government #surveillance at home and abroad.

The proposed changes to the law raise significant human rights concerns, writes @IoannisKouvakas.https://t.co/0yjv8AizFb

