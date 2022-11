Pédopornographie en France : ce logiciel américain a mis 48 personnes sous les verrous

C’est une affaire qui fait grand bruit depuis la semaine dernière en France. Ce sont en effet 48 personnes qui ont été interpellées et mises en garde à vue dans une enquête concernant la consultation de contenus pédopornographiques. Une opération menée en coordination par l’Office central de la répression contre les violences aux personnes et des polices judiciaires locales. Parmi les personnes soupçonnés d’être des consommateurs d’images interdites, nous trouvons des élus locaux, mais aussi des enseignants. C’est très rassurant tout ça.

Comment ces arrestations ont-elles été possibles ? Grâce à un logiciel venu de l’autre côté de l’Atlantique.

C’est effet en utilisant le programme « Child Protection System » que tout ça a été faisable en France. Ce dernier a été créé par la Child Rescue Coalition, une association de protection des mineurs qui nous vient de Floride. D’abord utilisé par le FBI, il est aujourd’hui à la disposition des forces de police du monde entier et est utilisé dans plus de 97 pays. Déjà l’année dernière, le logiciel avait participé à l’arrestation de 52 personnes en France…

A huge operation across France has resulted in the arrest of 52 individuals in relation to the sexual abuse of young children. Utilizing CRC Tech, Officers from the French National Police tracked those trading images and videos of children being abused.https://t.co/dSdersVPgZ pic.twitter.com/rBo0P7qfZP

