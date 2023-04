Payer vos achats depuis WhatsApp ? Ça fonctionne déjà !

WhatsApp a beau être l’application la plus téléchargée au monde, c’est aussi un boulet qui ne fait aucun bénéfice. Il faut dire qu’elle est gratuite et que la version Business pour les entreprises ne couvre pas les frais de serveurs, d’optimisation et de mise à jour que dépense Meta (Facebook, Oculus, Instagram). Il a toujours été dans les plans de Zuckerberg de rentabiliser sa messagerie aux 2 milliards d’utilisateurs et il y a peut-être quelque chose à creuser du côté du paiement enligne. Meta teste en ce moment même la possibilité de payer des achats dans des petits commerces…

Payez directement depuis WhatsApp

Les clients peuvent déjà payer directement dans leur conversation sans passer par un site bancaire. Comme on peut le voir dans les captures d’écrans issues du blog officiel de WhatsApp, une personne peut par exemple créer une commande pour un gâteau et le payer directement dans le chat. Le but est de populariser un type de paiement qui n’est parfois pas accessible aux petits commerces.

Pour ces derniers, il suffirait d’un compte WhatsApp Business et d’ouvrir un compte dans une banque partenaire de Meta : pas besoin de site avec un système de paiement en ligne. Pour les clients, il faudra enregistrer de manière sécurisée sa carte Visa ou Mastercard dans WhatsApp et entrer son code PIN au moment de la transaction. Un moyen de paiement qui pourrait se généraliser dans les pays émergents où les abonnements à WhatsApp Business sont populaires et où les marges des banques sont souvent trop importantes et privent les petits commerces de leurs marges. À Meta de se démarquer…