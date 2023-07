Si les smartphones sont devenus essentiels dans notre quotidien, impossible pour autant de nier l’impact de leur fabrication sur le réchauffement climatique. Alors, depuis quelques années, certains fabricants tentent de trouver des alternatives. Mais il se pourrait que la solution vienne de la prochaine génération ; un jeune passionné de tech vient de dévoiler le Paxo Phone, un appareil entièrement open source et fabriqué à la main. À l’origine de ce mobile, un jeune créateur de 15 ans, dévoué à la conception de projets technologiques open source accessibles à tous. Son but : développer des outils libres et pouvant être fabriqués avec des technologies relativement accessibles comme l’impression 3D. Ces conceptions sont réunies sous le drapeau du projet Paxo avec en fer de lance, le Paxo Phone.

Un smartphone conçu de A à Z

Bien que ce smartphone fasse parler de lui aujourd’hui, il en est cependant à sa quatrième version. Après une première itération intégrant un clavier physique, il a depuis transité vers un écran tactile et a bénéficié d’un grand nombre d’améliorations. Sur le Paxo Phone, tout est fait maison : design, circuits, mais aussi interface et système d’exploitation. Des choix qui permettent donc à tout le monde de s’approprier les schémas pour reproduire l’appareil.

Un projet entièrement Open Source

Cela est d’autant plus renforcé par l’aspect open source de ce projet. Ainsi, le créateur donne un accès libre à l’ensemble des plans et schémas de son smartphone fait maison, ainsi qu’à une documentation riche pour concevoir ce mobile artisanal. Une manière de faciliter l’accès à une alternative concrète pour conserver un smartphone tout en limitant son impact écologique et économique.

"J'ai 15 ans et suis passionné par l'électronique et la programmation. J'ai conçu ce téléphone Paxo Phone de A à Z afin d'en faire un modèle open-source, peu onéreux et à faire soi-même, de manière à préserver la planète le plus possible."

Paxo Phone, un smartphone à moins de 30 €

Impact économique, car tout est calculé pour diminuer les coûts de fabrication. En prenant en compte chacun des composants de l’appareil, celui-ci revient à une trentaine d’euros maximum. Bien sûr, il faut avoir accès à des postes de soudure, à une imprimante 3D… Mais ces équipements sont de plus en plus accessibles, notamment grâce au réseau des FabLab, qui proposent assez souvent, en complément, du conseil technique.

Chaque geste compte

Alors oui, forcément, ce smartphone issu du DIY (Do It Yourself) souffre de quelques lacunes. Son OS (Paxos_8, disponible sur GitHub) reste minimaliste, ses composants peuvent être bas de gamme et son design est assez basique. Mais, après tout, avec ces mêmes limitations, il remplit son objectif : être simple d’accès tout en limitant autant que possible son coût de conception et son impact environnemental.

Certes, le Paxo Phone ne peut pas être fabriqué sans quelques connaissances techniques ! Mais après tout, personne n’a dit que concevoir un smartphone était une tâche élémentaire. Ce projet est, indéniablement, un nouveau chemin dans le monde des smartphones. Laissons-nous alors rêver quelques instants à un monde où les appareils open source et accessibles seraient la norme.