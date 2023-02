Pass Navigo : cette arnaque fait des ravages chez les abonnés !

Les pirates sont des gens formidables. Bon, « formidable » n’est peut-être pas le bon mot, mais force est de constater que ces personnes font de vrais efforts pour cibler au mieux leurs victimes. On découvre chez eux une véritable analyse sociétale pour trouver où et comment vous siphonner vos comptes en banque. Qui aurait eu l’idée de monter une arnaque autour de la vignette Crit’Air par exemple ? Ou bien de votre compte Netflix ? Eh bien, les petits artisans de la duperie, eux, ils l’ont ! Dernièrement, c’est vers le Pass Navigo qu’ils ont mobilisé leur expertise avec les ravages potentiels que l’on connaît. Attention danger !

Pass Navigo : escroquerie bien validée !

La carte d’Île-de-France Mobilité est en effet depuis quelques semaines le nouveau sésame des cybercriminels vers votre compte en banque. Ces derniers vous envoie des e-mails dont l’objet est « Navigo – Abonnement suspendu ».

Dans le corps du message, on vous prévient gentiment qu’il y a un problème concernant le dernier virement de votre abonnement. Il vous est alors demandé de régulariser votre situation en suivant un lien vers le moyen de paiement de la somme due. Là, vous entrez vos coordonnées bancaires et vous voilà en quelques minutes victime de phishing. Pour les pirates, il n’y a plus qu’à récupérer cet argent que vous venez de leur envoyer alors que vous pensiez avoir affaire à un organisme officiel.

⚠ Alerte #EmailFrauduleux ⚠

Vous avez reçu un email avec l'objet « Navigo – Abonnement suspendu » ?

Ne cliquez pas sur le lien, c’est une tentative de fraude. Rappel :

➡ Vérifiez l’adresse email de l’expéditeur

➡ Connectez-vous toujours à votre compte via le site ou l’appli — IDF Mobilités (@IDFmobilites) February 7, 2023

Dans le doute, avant de payer, n’hésitez pas justement à contacter ce dernier pour avoir une explication concernant votre situation réelle. Lui seul pourra vous éclairer sur la question et, si vous devez de l’argent, il y a 99,99% de chance que vous ne soyez pas contacté par e-mail pour vous prévenir. Faut juste le garder à l’esprit. Ici l’arnaque fonctionne avec les e-mails, mais n’oubliez pas que si vous avez des SMS louches (colis non livré, contravention ANTAI, expiration de votre carte vitale, nouvelle SIM commandée), il existe une solution pour les dénoncer et participer à les faire disparaître avec le 33700…