Partage de comptes Netflix : les squatteurs vont payer ou dégager !

Le partage de compte Netflix sera bientôt plus compliqué et de nouvelles règles seront en vigueur. Elles ne vont probablement pas plaire à tout le monde.

Ah le partage de compte Netflix ! Toute une aventure de bonheur et de joie pour des familles entières et des groupes d’amis ! Imaginez : une personne paye, 4 en profitent. De quoi réjouir des communautés… mais faire grincer les dents des responsables de chez Netflix qui y voient surtout un immense manque à gagner. On savait bien qu’un jour cette période dorée prendrait fin et il semble que ce sera bientôt le cas avec le partage qui deviendra payant sous peu. Mais concrètement, qu’est-ce que ça change ?

Netflix : bienvenue aux partages tarifés

Le partage de compte n’est au départ permis qu’aux personnes d’un même foyer mais il a été assez simple de dévier la règle. Néanmoins, ce sera bientôt bien plus compliqué. Déjà en phase de test en Amérique latine, le nouveau fonctionnement devrait être mondial d’ici au printemps 2023. Pour avoir accès à un autre profil hors de votre foyer, il faudra ainsi payer entre 3 et 4 € supplémentaires tous les mois. Ces profils -qui pourront être nouveaux ou transférés sans toutefois concerner les enfants – ne pourront toutefois regarder Netflix que sur un seul appareil à la fois. Pareil pour le téléchargement de programme qui ne sera possible que sur un seul dispositif.

Alors comment les fraudes seront découvertes ? Tout simplement par rapport à l’adresse IP et l’analyse de l’activité générale. Netflix a d’ores et déjà décidé de vous fliquer pour éviter les fraudes. Quant aux sanctions si vous êtes en faute, nous ne savons pas encore de quoi elles retourneront. Par contre, ce qui est sûr, c’est que c’est bien le propriétaire du compte qui en sera la cible. Avec quoi derrière ? L’impossibilité de créer d’autres profils ? Une amende ? Un bannissement ?

La difficulté pour Netflix va être de rendre tout ça possible techniquement et cohérent dans la forme. Dans tous les cas, si vous avez des squatteurs sur votre compte, vous pouvez très simplement les mettre à la porte depuis l’interface de Netflix.