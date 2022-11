Partage Netflix, Spotify, Disney+, etc. Divisez la note avec Diivii !

Netflix, Spotify, Game Pass, Disney+… Pourquoi payer plus quand on veut partager le compte de quelqu’un pour un prix moindre ? C’est le crédo du site Diivii qui propose une solution à petit prix.

Le partage de compte a commencé à prendre de l’ampleur avec l’arrivée de Netflix. Il était tellement facile de passer ses codes à un proche que l’affaire en a arrangé beaucoup… jusqu’à-ce que la plateforme américaine se fâche et réagisse en rendant bientôt la chose payante. Mais le service de streaming n’est pas le seul qui peut permettre ce partage. Ainsi, le site Diivii propose de le faire pour à peu près tout ce qui est disponible sur le marché.

Diivii : on divise la note ?

L’idée de Diivii est venue aux frères Tom et Anthony Chemaly pendant le premier confinement comme l’explique le premier à nos confrères de Actu.fr :

En mars 2020, on était confinés au même endroit avec mon frère et on tournait un peu en rond. On avait fini Netflix et on ne pouvait pas non plus se permettre financièrement de s’abonner à plusieurs de plates-formes différentes. C’est de là qu’est née l’envie de créer Diivii. Au début, c’est parti d’une blague et à force de la faire, on s’est lancés.

Lancée en juin 2022, la plateforme propose plus de 150 offres différentes et, pour chacune, des abonnés proposent, contre une somme plus faible que le prix de l’abonnement, de partager leurs comptes. L’éventail des possibilités est très large, couvrant les services de streaming, de jeux vidéo, de musique, de presse et bien d’autres. On retrouve aussi Spotify, Deezer, Disney+, Amazon Prime, Molotov, OCS, Xbox Game Pass, mais aussi Le Monde, L’Équipe, etc.

Économiser 340 € par an ?

Tout est sécurisé, le co-abonné payant en début de mois, alors que le propriétaire de l’abonnement reçoit lui la somme à la fin si tout s’est parfaitement déroulé. Diivii se rémunère en prenant 25% déduits du premier paiement

reçu de la part d’un co-abonné vers un propriétaire de compte (+20 centimes et 5% de chaque paiement par mois et par abonnement). Au final, Diivii promet de faire économiser en moyenne 340 € par an.

Aujourd’hui, Diivii revendique près de 50 000 de co-abonnés, soit plus du double que dans les meilleures prévisions de ses créateurs. Il faut dire que l’époque est à l’économie et que la plate-forme permet d’en faire de belles.