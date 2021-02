Paris sportifs sur mobile : les avantages de parier avec une application Android

Avec l’arrivée des applications mobiles de paris sportifs, le marché des paris sportifs connaît un essor sans précédent. Les joueurs aiment de plus en plus parier depuis leurs smartphones du fait des nombreux avantages que les applis offrent.

Parieur «professionnel» ou débutant, tout ce petit monde est connecté via les appareils mobiles et les bookmakers le savent très bien. Ils proposent ainsi des versions améliorées de leur site Web sous la forme d’applications mobiles Android pour offrir une meilleure expérience à leurs clients et plus d’occasions de parier.

Il y a en effet beaucoup plus d’avantages quand on réalise ses des paris avec une application Android ou iOS.

Les applications mobiles permettent de parier à tout instant

C’est certainement le plus grand avantage d’utiliser une application de paris sportifs. Avec son application mobile installée sur son smartphone, le parieur peut avoir accès à la plate-forme de son bookmaker à tout moment de la journée et peu importe où il se trouve.

Qu’ils soient dans leur voiture bloqués dans le trafic, en voyage, en pause au travail, en attendant les enfants à la sortie du sport, les parieurs peuvent s’adonner à leur passion et faire leurs mises. En seulement quelques minutes, il suffit de sortir son téléphone et parier selon des pronostics et analyses qu’ils avaient eux-mêmes établis plus tôt.

Ainsi, il n’y a plus besoin de se rendre dans un PMU pour parier, ou même de se balader avec un encombrant ordinateur pour se connecter avant de placer sa mise. Ils ne ratent donc jamais une occasion de parier : ce serait dommage de manquer une occasion, surtout si le pronostic est le bon !

Les applications de paris sportifs sont plus dynamiques.

Les plus grands experts en paris sportifs vous le diront : depuis l’arrivée des applications mobiles de paris sportifs, les joueurs préfèrent en majorité les utiliser et sont ravis de leur efficacité.

Ces applications de paris sont aussi très dynamiques. Elles intègrent des fonctionnalités de plus en plus impressionnantes et sont régulièrement mises à jour pour améliorer leur qualité, ajouter des options et améliorer l’expérience utilisateur. Elles sont ergonomiques et donc faciles à utiliser, en plus d’être très rapides. Et vous le savez, en ce qui concerne les paris sportifs, la réussite est bien souvent une question de timing.

Via l’application, les parieurs peuvent faire toutes sortes d’opérations : les mêmes que sur le site Web du bookmaker, et même encore plus. Ils peuvent déposer leurs mises, créditer leur compte et ordonner des retraits de leurs gains vers leur compte bancaire.

Des fonctionnalités plus avancées avec les applications de paris sportifs

En pariant depuis leur application de pari, les joueurs ont naturellement toutes les fonctionnalités de base, mais ils ont aussi accès à des options avancées. Par exemple, la possibilité de sécuriser ses paris avec l’option du cash-out. Cette technique permet d’assurer vos gains et limiter vos pertes en évitant les revirements de situation.

Vous pouvez alors retirer vos gains avant qu’une partie sur laquelle vous avez misé ne se termine, au moment où la situation vous est favorable. Beaucoup de bookmakers proposent cette option sur leur application, mais il faut dire que c’est une spécialité de l’application de paris sportifs PMU.

Parmi les autres fonctionnalités qu’offrent les applications mobiles de paris sportifs, vous avez le «pari en live» aussi appelé pari en direct ou en streaming. C’est une nouvelle façon de parier que les bookmakers mettent à disposition des joueurs qui peuvent désormais faire des mises en direct, lorsque la partie a déjà débuté. Ils diffusent des paris en live vidéo et des statistiques de la partie pour aider les parieurs à décider sur leur mise.

Les meilleures applications mobiles pour parier : Quelles sont-elles ?

De nos jours, il n’y a pas un bookmaker qui ne dispose pas de son application mobile de pari. Il existe ainsi une grande variété d’applications de paris sportifs, mais bien évidemment vous recherchez la meilleure. Voici donc 3 applications Android que nous vous recommandons pour vos paris mobiles.

Unibet Paris Sportif

Originaire de Suède, ce bookmaker est arrivé en France en 2006. Son point fort ? Ses bonus variés et très élevés. En ce moment, vous pouvez profiter de 100 € de paris gratuits ! L’application mobile est très appréciée et fonctionne à merveille sur iPad, iPhone et Android. Elle dispose de toutes les fonctionnalités en vogue actuellement, y compris le cash-out et le pari en live.

Winamax

Arrivée dans l’Hexagone en 2014 seulement, ce bookmaker a rapidement conquis le cœur des parieurs, surtout avec ses très bonnes cotes : les plus hautes du marché. Quant à son application mobile, elle intègre les fonctionnalités de base et de nombreuses nouveautés comme le cash-out et le My Match. Bien sûr, le pari en streaming, très apprécié des joueurs, est de la partie.

PMU

Classée parmi les leaders du marché des paris sportifs en France, l’appli du PMU attire beaucoup de parieurs avec sa vaste gamme d’offres de paris disponibles sur sa plate-forme. Celle-ci est fluide, rapide et dénuée de bugs. Elle intègre toutes les fonctionnalités dont les parieurs ont besoin.