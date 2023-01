Paris : recharger votre voiture électrique va coûter plus cher qu’un plein d’essence

Le réseau de recharge de véhicules électriques Belib’ vient d’annoncer une hausse de ses tarifs à compter du 2 janvier 2023. Cette hausse est justifiée par la montée des tarifs de l’électricité. Si seulement nous avions un parc de centrales nucléaires… Pour les utilisateurs des bornes de l’entreprise, cela se traduira donc par une facture à la borne en nette augmentation pour leurs prochaines recharges.

Des prix multipliés par deux…

Dorénavant, l’opérateur facturera à la minute de charge, mais aussi, c’est la nouveauté, au kWh (kilowatt heure). Cela se traduit au travers de quatre formules : Moto, avec une puissance de 3,7 kW ; Flex, 7 kW ; Boost, 22 kW et Boost+, 50 kW. Les tarifs varient aussi entre les véhicules d’abonnés résidant sur Paris et ceux venant de l’extérieur, qui paieront plus cher.

Polluer est plus économique

En prenant en compte l’autonomie moyenne d’un véhicule électrique, un rapide calcul nous permet de trouver le coût pour 100 kilomètres d’autonomie. Environ 22 euros pour un usager Belib’ sans abonnement, 17 € pour un abonné avec l’offre Boost+. À titre de comparaison, la même distance revient à une somme située entre 10 et 13 € pour de l’essence ou du diesel. Non seulement le tarif est multiplié par deux, mais il est plus économique de faire le plein d’essence dans une R5 non catalysée de 1988.

Quand @belib_paris envoie un mailing pour annoncer que ses prix font x2…

Avec tous ses clients en CC.#pugilat pic.twitter.com/4XS4yLmZgv — Matthieu Stefani (@Mattintouch) January 2, 2023

Pour l’heure donc, il est toujours plus intéressant de recharger son véhicule à la maison ; le kWh étant dépendant des tarifs réglementés, les 100 kilomètres d’autonomie reviennent à approximativement 3 €. À noter tout de même, certains acteurs tentent depuis quelques mois la mise en place de bornes de recharge « discount ».

Si vous êtes propriétaire d’une voiture ou une moto électrique, sachez qu’il est possible de trouver des bornes de recharge à moindre coût ! Découvrez nos 5 astuces pour faire des économies avec un véhicule électrique.

Avec un prix moyen encore très élevé, une démocratisation difficile des bornes de recharge, mais aussi un prix au kilomètre globalement élevé, la voiture électrique ne semble pas avoir entamé sa transition vers le grand public. Mais les gens qui ont décidé de passer au « tout électrique » en 2030 vous sans doute blâmer la guerre en Ukraine, le Covid ou le mildiou…