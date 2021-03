Test & Avis Unibet Mars 2021 – L’appli de pari sportif n°1 ?

Unibet c’est le site de pari n°1 en France. Il propose souvent les meilleures cotes, mais il s’agit surtout d’un site de spécialistes avec énormément de types de paris différents, des statistiques, des cotes «boostées» et la possibilité de voir certains matchs en direct et en streaming. Bien sûr l’appli vous offre de super bonus à l’inscription, mais présente aussi quelques défauts…

Notre avis sur Unibet : 9/10 Unibet s’est fait une réputation solide dans le milieu avec un nombre très conséquent de paris différents : vous pouvez vraiment faire les pronostics les plus fous sur ce site ! Le bonus initial est multiplié par 3 puisque vous aurez aussi une offre d’inscription pour le poker et le turf (sans obligation). Il est largement sur notre podium et même peut-être n°1.

► Les plus de Unibet 😀

1/ Les meilleurs bonus

En ouvrant un compte sur Unibet avec 100 €, vous avez le droit à 100 € de paris offerts ! Vous perdez ? Et alors ? Si vous gagnez par contre, vous démarrez avec un sacré pactole de départ ! N’hésitez pas à mettre le paquet sur un truc improbable ! Bien sûr, vous pouvez vous inscrire avec 20 €. Dans ce cas, vous aurez 20 € de paris gratuits. Et ce n’est pas tout puisque si vous êtes aussi intéressé par le poker ou les courses de chevaux, vous cumulez les bonus : 500 € de bonus max (+ 2 tournois) pour le poker et 20 € remboursés « cash » pour le turf…

2/ Des paris sportifs, hippiques, mais aussi du poker !

Unibet c’est le meilleur endroit pour parier sur tous les sports et toutes les compétitions possibles, mais c’est aussi un site de poker et de courses hippiques. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’y mettre les pieds si vous n’en avez pas envie. Les applis sont séparées même si vous pouvez tout faire depuis le même site. Comme nous l’avons dit précédemment, vous cumulez les 3 bonus à l’inscription alors ça ne coûte rien d’y jeter un œil… Vous avez mis 50 € sur votre compte ? Vous avez donc 50 € de paris gratuits ET 50 € de bonus poker à dépenser.

3/ Des matchs en direct !

Rien de plus frustrant que de parier sur un match et de ne pas pouvoir le regarder. Unibet propose des rencontres en stream. L’année dernière c’est plus de 35 000 matchs qui ont été diffusés sur Unibet. Bien sûr, c’est gratuit, mais il faudra être membre du site pour profiter des matchs et rencontres de Liga, Série A, Bundesliga, NBA, Roland Garros, Wimbledon, NHL, MLB, etc.

4/ Les cotes boostées

Les cotes boostées sont celles marquées d’un éclair. Elles sont plus généreuses que les autres (6,50 au lieu de 5,20 ou 2 au lieu de 1,80), mais pour les activer il faudra les grouper par 3. Si vous pariez sur 3 matchs, la cote globale peut s’envoler et vos gains aussi ! Bien sûr vous pouvez mixer les sports (2 paris « foot » et 1 pari tennis par exemple). Pendant les grands matchs, vous pouvez aussi profiter de cotes super boostées à +25 % (4,50 au lieu de 3,60 par exemple). À cela viennent s’ajouter les paris gratuits, les paris en direct, les promos, le « cash out » (retirez un pari en cours si le score est en votre défaveur) et des tonnes de statistiques pour faire votre choix.

5/ Des paris fous fous fous

Si vous avez envie de parier que Mbappé va marquer deux fois de la tête en deuxième mi-temps tandis que le troisième but sera marqué sur pénalty par le gardien remplaçant ? C’est possible sur Unibet ! Pour chaque gros match, le site propose plus de 400 paris répartis sur une centaine de catégories : buteur, chance double, écart entre les équipes, total de buts, doublé ou triplé, score exact, multichoix, combo buteur + victoire, résultat à la mi-temps, l’équipe 1 ne prend pas de but, minute du premier but, etc. Par rapport à ses concurrents, Unibet est vraiment celui qui propose le plus de paris et de cas de figure différents. On est bien loin du Loto Foot de pépé !

► Les moins de Unibet 🤨 1/ Un site un peu « fouilli » Ne nous le cachons pas, Unibet est un site qui est assez déroutant pour les débutants. Même si les principaux matchs et cotes intéressantes sont mis en avant, lorsqu’on essaye d’éplucher les centaines de paris différents sur chaque match d’importance, on est parfois peu perdu au début : beaucoup de catégories et des termes qu’il faudra maîtriser pour les néophytes. 2/ Des bonus sympas, mais uniquement au début Certes, Unibet vous donnera des tickets gratuits pour des tournois de temps en temps, mais les vrais bonus sont pour les nouveaux venus. C’est aussi le cas pour les sites concurrents, mais Unibet est tellement généreux à l’inscription que les semaines suivantes font un peu ternes par la suite. Bon, il fallait bien trouver un second point négatif, alors voilà…

► Une inscription rapide et vous jouez tout de suite ! Pour s’inscrire, il faut un compte en banque et être âgé de plus de 18 ans. Pour les dépôts et les retraits, il faudra juste entrer votre RIB et justifier de votre identité. Le plus simple est de scanner ou de photographier votre carte d’identité, carte de séjour ou permis de conduire et de l’envoyer par Internet. Le temps de traitement varie selon les sites, mais il dépasse rarement les 5 jours. La bonne nouvelle c’est que vous n’avez pas à attendre ce délai pour jouer : vous pariez tout de suite et commencez à gagner !

À lire également : Sélection et comparatif des meilleures applis de pari sportif