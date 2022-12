Paramount+ : notre sélection de films et de séries à voir absolument !

Disponible depuis le 1er décembre 2022 sur le territoire français, Paramount+ est une plate-forme de type Netflix avec énormément de contenus. Nous testons les contenus depuis le début et nous sommes en mesure de partager avec vous ce qui nous sembles être les films et séries incontournables. On vous expliquera aussi comment profiter de Paramount+ sans avoir à payer.

Plus ancien studio de cinéma américain encore en activité, la Paramount est une légende hollywoodienne avec des marques de prestiges et un catalogue de films gros comme l’ego d’Elon Musk. Depuis début décembre 2022, il est possible de s’abonner à Paramount+, un service du même type que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Un de plus ? Oui. Est-il mieux que les autres ? Difficile à dire. Cela va bien sûr dépendre de vos goûts et de ce que vous avez déjà regardé ailleurs. Si Netflix n’a plus de secret pour vous ou que vous trouvez Prime Video un peu limité, vous pouvez tenter l’expérience Paramount+. La bonne nouvelle c’est qu’il est possible de tester le service 7 jours sans payer. Il suffit de créer un compte avec votre carte bancaire et de résilier aussitôt en allant dans le menu Compte. Vous aurez donc droit à une semaine gratuite sans être débité.

Mais avant de voir cela, voici notre petite sélection de contenus sympas à voir sur Paramount+ avec des contenus de la Paramount Pictures bien sûr, mais aussi de Showtime, Comedy Central, MTV et Nickelodeon.

► Team America World Police

Ce film avec des marionnettes parodiant The Thunderbirds a germé dans l’esprit des créateur de South Park, Trey Parker et Matt Stone. Sale, irrévérencieux, mais génial. Les deux compères règlent leur compte avec certaines personnalités du show business. À voir absolument, rien que pour les passages musicaux.

► The Offer

Très bonne mini-série de 10 épisodes qui narre la période de production du film Le Parrain. Si vous pensez tout connaître du chef d’œuvre de Francis Ford Coppola… Vous n’avez jamais vu Le Parrain ? Et bien vous allez pouvoir combler ce vide puisque les 3 films sont sur la plate-forme avec Le Parrain 3 dans une version définitive et remastérisée.

► Star Trek – Strange New World

Préquelle de la série TV d’origine, ce Strange New World reprend un peu les codes de son illustre ancêtre avec une histoire par épisode. Même si vous n’avez jamais accroché à l’univers de Star Trek, cela pourrait vous plaire. Nous avons trouvé cette nouvelle série meilleure que Discovery qui est aussi sur la plate-forme comme à peu près tout ce qui touche à Star Trek : les vieux films, les récents, les séries avec Patrick Stewart…

► Twin Peak : The Return

Cette saison 3 de Twin Peaks, lancée plus de 25 ans après la fin de la seconde partie est disponible en intégralité sur Paramount+. Une des meilleures série. Point. Pour comprendre quelque chose, il faudra forcément voir ou revoir les deux précédentes saisons. Ça tombe bien, elles sont sur aussi sur Paramount+.

► American Gigolo

Il s’agit tout simplement de la suite du film American Gigolo sorti en 1980 avec Richard Gere dans le rôle principal. Dans cette série, c’est Jon Bernthal y reprend le rôle de Julian Kaye, un homme qui se prostitue auprès de femmes de la haute société. Après avoir été condamné à 15 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis, Julian veut en savoir plus sur la personne qui la piégé. Vous n’avez pas vu le film ? Il est sur Paramount+ bien sûr…

► Jerry & Marge Go Large

Jerry et Marge Selbee vivent à Evart dans le Michigan. Jerry prend sa retraite après avoir travaillé quarante-deux ans en tant que responsable de chaîne de production. Un jour, il trouve une faille dans le système des loterie du Michigan et du Massachusetts. En achetant une grosse quantité de billets, il gagne systématiquement plus que sa mise initiale… Une histoire vraie avec un super Bryan Cranston.

► Wayne’s World

Film culte de toute une génération, Wayne’s World est inspiré des sketchs de Mike Myers pensés pour le Saturday Night Live. Dans la petite ville de Aurora, Wayne et Garth animent l’émission Wayne’s World depuis leur sous-sol. Un producteur tombe par hasard sur leur émission et les engage pour servir ses propres intérêts. Wayne’s World 2 est à voir aussi sur Paramount+.

► Dexter : New Blood

Il s’agit tout simplement de la suite de la série Dexter. Si la fin de la saison 8 ne vous avait pas emballé, c’est peut-être l’occasion de vous réconcilier avec le tueur en série le plus connu du petit écran. Et si vous n’avez jamais vu Dexter, c’est une série que nous vous conseillons et qui se trouve aussi sur la plate-forme.

► Scream

Scream a révolutionné le film d’horreur à son époque. La ville californienne de Woodsboro, d’ordinaire très tranquille, est secouée par les meurtres de deux étudiants. Bien sûr, le « kill count » ne s’arrête pas à 2… Sur Paramount+ on trouvera aussi Scream 2 et Scream 3.

► Halo

Halo est une série de jeux vidéo qui raconte la guerre sans pitié entre la race humaine et l’alliance Covenante, une coalition d’extraterrestres. Cette série raconte le début de la guerre et de l’histoire de John-117, un type d’humain « augmenté » appelé Spartan. Si vous aimez le jeu, il faut la voir. Pour les autres…

Et c’est tout ?

Côté film, on retrouvera aussi de grands classiques absents des autres plates-formes : Y a -t-il un pilote dans l’avion, Grease, Footloose, Flashdance, The Dictator, Artificial Intelligence, Amistad, Copland, American Beauty, Les Incorruptible, Seul au Monde, la série de films Indiana Jones, La Famille Adams, Le Saint, Le Flic de Beverly Hills, Les 10 Commandements, Mimic, Munich, No Country for Old Men, Rob Roy, La fièvre du samedi soir, True Grit, la série des films Tansformers, Une Nuit en Enfer, Vanilla Sky, Zoolander…

Vous avez envie de tenter l’expérience ? Sachez qu’en ce moment, vous pouvez profiter d’une série limitée avec Canal+, Disney+ et Paramount+ pour 25,99 €/mois.

Canal+, Disney+ et Paramount+ : une offre pour toute la famille…

Avec Canal+ vous avez le meilleur du cinéma (300 films inédits par an), du sport (Ligue de Champions, Ligue 1, Ligue Europa, F1, Moto GP, Top 14, Premier League, etc.), des séries étrangères et des créations originales «Canal». Pour les petits et les grands, Disney+ propose énormément de contenus avec le meilleur des films et grands classiques Disney & Pixar (Blanche-Neige, Toy Story, La Reine des Neiges, Cars, La Belle au bois Dormant, etc.), l’univers Marvel (Les Advengers, Spiderman, Iron-Man, Thor, etc.), mais aussi toute la franchise Star Wars (films, séries et animation). On retrouvera aussi les grands classique du cinéma avec Alien, Piège de Cristal, Predator, Avatar, La Planète des Singes, Willow, Tron, Le Monde de Narnia…

