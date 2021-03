Panne PS4 : votre console risque de ne bientôt plus fonctionner !

Dans une publication sur Twitter, Lance McDonald, spécialiste et célèbre hacker, explique pourquoi la PS4, l’illustre prédécesseur de la PS5, est une bombe à retardement qui risque de cesser de fonctionner d’un moment à l’autre. D’après lui, le système d’horloge interne mis en place par Sony met en péril la longévité de la console.

« Les trophées sur PS4 nécessitent que l’horloge du système interne (celle que vous ne pouvez pas voir / modifier) soit correcte, de manière à ce que les gens ne puissent pas changer leur date / heure PS4 pour donner l’impression qu’ils ont obtenu des trophées plus tôt qu’en réalité » explique Lance McDonald à un internaute ayant rencontré un bug avec sa PS4.

Malheureusement, cette horloge interne, mis en place pour empêcher la triche, est alimentée par une batterie. « Si la batterie de votre horloge PS4 meurt, tous vos jeux meurent » met en garde le célèbre hacker. Or, la batterie de celle-ci, comme n’importe quelle batterie au monde, n’est pas éternelle. La durée de vie des accumulateurs est en effet limitée dans le temps.

Les premières PS4 étant arrivées sur le marché en 2013, Lance McDonald estime que 100 millions de consoles d’ancienne génération pourraient tomber en panne. Selon le hacker, Sony est en mesure de régler ce problème imminent en déployant une importante mise à jour pour reprogrammer le système des trophées. Sony ayant récemment lancé une nouvelle génération de consoles, il est peu probable que la firme nippone se penche sur la question.

Toujours d’après le hacker, il est possible de changer la batterie de l’horloge interne de la PS4 et de la synchroniser avec le PlayStation Network. En cas de dysfonctionnement, il suffit donc de réclamer le remplacement de la batterie en contactant le service clientèle de Sony. Néanmoins, « la console sera inutilisable si le PlayStation Network disparait dans un futur imaginaire », regrette Lance McDonald.

Just to emphasise: you can fix this by just putting a new battery in then syncing your console to the PSN once. We are just pointing out that the console will be bricked in some imaginary distant future when the PSN goes away (if ever?).

— Lance McDonald (@manfightdragon) March 23, 2021