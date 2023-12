Panique : votre Google Drive effacé par erreur ?

Google éprouve des difficultés liées à la disparition de données sur les comptes Google Drive de certains utilisateurs. Un grand nombre de clients mécontents ont pris d’assaut le forum d’aide du moteur de recherche pour signaler la perte d’accès à des fichiers uploadés sur le cloud de la compagnie. Tout a commencé lorsqu’un utilisateur sud-coréen s’est plaint d’un problème sur le forum Hacker News du site Ycombinator. Ce dernier a signalé la disparition de tous ses fichiers postérieurs à mai 2023 depuis son disque dur. Ces fichiers sont introuvables et demeurent invisibles dans la corbeille.

De plus, la structure des dossiers a régressé à son état de mai 2023. Aïe. L’utilisateur assure n’avoir jamais partagé ses fichiers ou son disque avec quiconque, écartant ainsi la possibilité d’une suppression ou d’un partage non autorisé. Malgré plusieurs tentatives de dépannage, Google n’a pas encore résolu le problème, mais la société a fait savoir qu’il était primordial de ne pas modifier le dossier racine sur son PC ou Mac.

Un joyeux bazar…

Depuis que l’alerte a été lancée, d’autres utilisateurs de Google Drive ont exprimé leurs plaintes et ouvert de nouveaux fils de discussion. Un utilisateur déclare avoir perdu complètement des fichiers de son disque dur non partagés tandis qu’un autre signale qu’il peut uniquement voir les dossiers et sous-dossiers de certains fichiers de son disque, mais pas les fichiers eux-mêmes. Joie.

Pour l’instant, personne ne détaille l’origine précise de ces problèmes. On ne sait pas non plus si ces fichiers sont simplement absents de la version Web ou de l’application Google Drive, ou bien s’ils disparaissent uniquement des dossiers synchronisés sur les ordinateurs. Contacté par des journalistes américains, Google est en train d’enquêter sur la question, précisant que ce problème concerne un « nombre limité d’utilisateurs de Drive pour ordinateur de bureau ». Si vous avez un problème similaire, Google vous déconseille de vous déconnecter de Drive et vous incite à ne pas toucher au dossier de données du logiciel. Bref, ne faites rien !