Où trouver la Xiaomi Mi Box S à moins de 50 € ?

Alors que la Xiaomi Mi Box S est souvent affichée au prix de 79 €, elle se retrouve en ce moment à la Fnac ou chez Rakuten à moins de 50 €. Il s’agit en fait d’un media center à base d’Android TV. Pour faire simple, c’est un périphérique à brancher sur votre TV qui permet d’afficher vos films, séries, photos, d’écouter de la musique et de profiter de tout le catalogue du Google Play Store. Compatible 4K 60 fps HDR, elle dispose aussi de nombreuses connectiques : vous pouvez y brancher un disque dur externe ou une clé USB.

Pour la partie audio, elle est certifiée DTS + Digital Out et Dolby Digital. Bien sûr, vous aurez aussi à disposition le Google Play Store pour jouer, ajouter des applications (Netflix, Disney+, Kodi, Amazon Prime Video, Disney+, MyCanal, Spotify, YouTube, Google Drive, etc.)

Une petite bombe de performances

C’est aussi la force de cette Mi Box S : des spécificités techniques hors normes : SoC 4 cœurs Cortex-A53 cadencé à 2 GHz, GPU Mali 450, 2 Go de RAM et un WiFi performant (802.11a/b/g/n/ac dual band 2.4GHz/5GHz). Le design est assez sympa et très compact. Notons que le Mi Box est compatible Chromecast, ce qui permet d’envoyer directement le contenu sur sa télévision depuis son smartphone. Notez aussi que la télécommande dispose d’un micro qui permet de piloter l’appareil à la voix. L’utilisation de jeux 3D ne pose pas de problème et il est tout à fait possible d’y connecter des manettes en Bluetooth. À vous Call of Duty Mobile sur la TV du salon !

Les + de la Xiaomi Mi Box S :