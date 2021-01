Où et comment acheter du Bitcoin en toute sécurité ?

Le Bitcoin fait encore parler de lui en ce moment. Il faut dire que cette monnaie dématérialisée affole la presse traditionnelle lorsqu’elle tutoie les sommets. Et c’est bien le cas en ce moment puis qu’après un premier pic à plus de 16 000 € en décembre 2017, le Bitcoin s’est envolé à plus de 33 000 € en ce début d’année 2021. Vous vous intéressez à cette monnaie, mais vous ne savez pas où acheter ? Nous vous expliquons tout…