Ordertracker : l’application qui vous permet de suivre vos colis à l’international

Si vous faites partie des adeptes du shopping en ligne, mais que les défauts de livraison commencent à vous décourager, découvrez l’application Ordertracker. Également disponible via leur site internet, cette plateforme numérique de tracking est un outil gratuit, qui, sur le même principe que le suivi colissimo vous donne l’opportunité de garder un œil en temps réel sur vos colis expédiés ou attendus.

Le tracking

Ce terme anglais, équivalent de pistage ou de suivi en français, désigne le fait de surveiller l’avancée d’une livraison en répertoriant les données de transit dans une interface spécifique, à chaque changement de statut d’un colis. Cette pratique est d’ores et déjà proposée par un grand nombre de professionnels de la messagerie et du transport, à l’image de Colissimo, Chronopost, DHL en France.

La particularité des plateformes de tracking comme Ordertracker réside dans leur collaboration avec des centaines de transporteurs, services postaux, entreprises de livraison et vendeurs de e-commerce, à travers le monde. Ainsi, un colis qui voyage au-delà des frontières et passe entre les mains de différents prestataires peut être suivi sur une seule et même application.

Une visibilité à échelle internationale

Avec Ordertracker, ce sont plus de 200 pays qui sont couverts par ce suivi multi-courrier. De nombreux transporteurs sont répertoriés dans la base de données, tels que Colissimo, Chronopost, Yun Express, Geodis, Royal Mail, Amazon Logistics TBA, China Post, TNT, Mondial Relay, ou encore UPS et DHL.

Un certain nombre de géants du e-commerce retrouvent également leurs colis sur cette plateforme : Shein, Wish, Cdiscount, eBay, Amazon, Etsy, Aliexpress, Alibaba, Fnac, Rakuten…

La liste complète des partenariats d’Ordertracker est disponible sur le site internet.

Dans le cadre de sa démarche globale, l’interface est traduite en de nombreuses langues dont le français.

Un seul numéro d’identification suffit

Les utilisateurs doivent simplement se munir du numéro d’expédition obtenu et communiqué par l’expéditeur. C’est un code alphanumérique, comprenant la plupart du temps 8 à 13 symboles, fourni initialement par le service postal ayant pris en charge le colis. Celui-ci peut changer, en fonction des différents prestataires responsables du paquet pendant son transit. La technologie de détection automatique du colis permet de poursuivre le tracking même en cas de changement de référence.

L’utilisateur peut suivre jusqu’à 10 colis à la fois, en entrant les numéros d’identification dans la barre de recherche. Facile d’utilisation, intuitive, flexible et gratuite, cette interface est l’outil idéal pour les envois transfrontaliers. Elle évite de multiplier les démarches en constituant un unique point de référence, et permet aussi d’obtenir des informations tout au long de la chaîne de livraison, sans barrière de la langue.

Des bénéfices pour l’expéditeur et le destinataire

Chaque année, des millions de colis n’arrivent pas à destination, entre pertes, vols, dégradations et mauvaise prise en charge. Grâce à ce système de tracking, expéditeurs et destinataires gardent un œil sur le colis envoyé, du dépôt en service postal à réception finale. Cette pratique tend à évoluer et se populariser ces dernières années, face à la croissance du e-commerce, l’un des principaux secteurs nécessitant l’envoi de colis.

Le destinataire s’assure du bon envoi de l’objet attendu, et obtient à tout moment, 24h/24, 7 jour/7, les informations qu’il recherche, quant aux étapes franchies par le colis. Il est averti à l’approche de la livraison de la date et du créneau horaire pendant lequel le livreur passera à son domicile, au travail, en point relais, ou en bureau de poste. En cas d’absence, il lui sera indiqué avec exactitude le lieu de retrait dans lequel le colis est disponible.

Dans le cas du e-commerce, la possibilité de suivi du colis est une garantie de l’honnêteté du vendeur, ainsi qu’un outil pour maintenir la confiance entre acheteur et commerçant. Ce dernier donne l’impression de contrôler l’ensemble de son activité, jusqu’à la livraison chez son client final.

En cas de litige, il est possible de savoir à quel moment la chaîne de livraison a été interrompue. Un consommateur peut ainsi demander remboursement au vendeur, qui se retournera à son tour contre le transporteur.