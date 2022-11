Oppo : des smartphones accessibles et « tendance »

Dans le petit monde des smartphones Android, on compte les « gros bonnets » comme Samsung, Xiaomi et Google avec sa gamme Pixel, mais il y a aussi un fabricant qui fait de plus en plus parler de lui : Oppo. Cette firme chinoise, cousine de OnePlus et de Realme, a débarqué en France il y a environ 4 ans avec des appareils Premium, mais aussi sur des segments à fort rapport qualité/prix. Avec un tel bijou dans les mains, il serait dommage de se passer d’une coque Oppo digne de ce nom…

Une marque en avance sur son temps…

Si on se souvient de l’Oppo Find X (2018) pour son mécanisme électrique laissant apparaître son ensemble photo de front ou de l’Oppo Find X3 (2021) avec son module photo permettant la microphotographie, la marque chinoise propose des smartphones beaucoup moins onéreux. Mais moins onéreux ne veut pas dire bas de gamme ou « cheap ». La gamme Reno, la gamme A ou les Find X Neo sont de bons exemples d’appareils « balancés » avec énormément de bons points et des fonctionnalités qui sont souvent l’apanage d’appareils bien plus chers.

Prenons un exemple. Le Oppo Find X2 Neo est un smartphone calqué sur son grand frère le Find X2. Ce dernier était pourtant affiché à plus de 1190 € au moment de sa sortie. La version Neo ne coûtait alors que 699 €. Pourtant le « petit frère » proposait des caractéristiques très intéressantes avec des capacités photo hors normes, un écran magnifique et une autonomie supérieure au flagship d’où son nom est tiré.

Échec et mat.

La technique… Mais pas que !

Mais outre ces considérations techniques, il faut reconnaître que les appareils Oppo font montre d’une grande maîtrise lorsqu’il s’agit de design. Un smartphone Oppo ne ressemble pas à un autre, même sur une même gamme de prix. Il suffit de regarder le dos des appareils, l’agencement des objectifs photo ou les matières utilisées (cuir végan pour le Oppo Find X2 Pro ou le graphite pour le Find X5), pour comprendre que la marque vise l’excellence. Si Apple faisait la même chose, les journalistes de la tech tomberaient en pâmoison et crieraient au génie. Ni plus ni moins.

Et puis, au niveau des finitions, on est largement au niveau de Samsung. Et sans vouloir dévaloriser qui que ce soit, Google aurait beaucoup à apprendre d’Oppo en ce qui concerne les petits détails…