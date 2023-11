OpenAI vs Sam Altman : un drama dans le monde de ChatGPT ?

Avant toute chose, présentons nos protagonistes. Au cœur des enjeux, voici OpenAI : entreprise spécialisée dans la construction de modèles dits ‘d’Intelligence Artificielle’. L’entreprise est passée, en moins d’une année, de simple testeur d’idées à véritable leader de l’IA, grâce à son modèle de langage ChatGPT. Promise à la prospérité, l’entreprise est dirigée par Sam Altman, homme d’affaires de l’Illinois, véritable gourou de la tech depuis qu’il incarne le visage public de ChatGPT. D’ailleurs, anecdote, mais il est à la fois dirigeant et directeur de la communication de l’entreprise. Toute l’importance du marketing est soulignée en un intitulé. Enfin, dernier participant à cette affaire, le Board, ou conseil d’administration.

C’est une histoire qui s’est déroulée à toute vitesse, mais qui a son lot de rebondissements. Tout commence à la fin de l’été 2023 : certains membres du conseil d’administration d’OpenAI, sous l’égide de Ilya Sutskever, commencent à douter des capacités de Sam Altman. Une situation qui mène, le 17 novembre, au renvoi de Sam Altman, débarqué de tous ses postes au sein d’OpenAI, en même temps que Greg Bockman, président de la société. Premier acte.

S’ensuit une panique générale. D’abord, dans le monde des entreprises. Depuis près d’un an, nombre d’entreprises, de la TPE locale à la major boursière, ont intégré ChatGPT dans leurs processus, soit directement soit au travers de solutions métiers. Alors, face à cette annonce, une peur s’empare d’un grand nombre d’acteurs : et si, du jour au lendemain, il fallait réapprendre à tout faire tout seul ? Ensuite, la panique s’empare des équipes d’OpenAI, soudées autour de leurs anciens dirigeants. Pour les salariés de l’entreprise, l’avenir de leur structure est dès lors compromis. Deuxième acte.

Et c’est là que commence le troisième acte de notre pièce shakespearienne : quelques heures à peine après le départ d’Altman, voici l’ex-dirigeant recruté par Microsoft. Là, le château de cartes OpenAI s’effondre : d’abord, l’entreprise de Bill Gates annonce vouloir recruter tout salarié souhaitant suivre Altman.

Puis, certains antagonistes de l’entreprise, comme Elon Musk, commencent à ajouter leurs grains de sable dans la machine, histoire de parfaire le chaos. À ce moment, la chose semble se préciser : on assiste à un naufrage, voire à une interprétation particulièrement réussie du mythe d’Icare.

Comme si cela ne suffisait pas, OpenAI va de catastrophe en catastrophe : d’abord, durant les quelques jours que dure ce mélodrame, trois CEO intérimaires vont se succéder. Ensuite, trois jours après le renvoi d’Altman, 70% du staff d’OpenAI, soit 600 salariés, menacent de démissionner si leur CEO ne revient pas à la tête de l’entreprise. Que de drama, le monde de la tech alterne entre peur et soudaine envie de convaincre Netflix pour un futur scénario de série à suspense.

Mais, toutes les bonnes pièces de théâtre ont une fin : le 22 novembre, après 5 jours de bruit, un simple communiqué d’Open AI informe que Sam Altman est de retour à la tête d’OpenAI. Au passage, certains membres du Board, opposés au dirigeant, ont été renvoyés. On a envie de dire, tout ça pour ça.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023