OnePlus 9 Pro : surpuissant avec le Snapdragon 875 !

Après le lancement des excellents OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, OnePlus développe actuellement leurs successeurs : les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Tandis que la première présentation officielle des deux smartphones est prévue en mars 2021, plusieurs informations à leur sujet ont déjà fuité sur la toile.

En ce mardi 17 novembre 2020, le OnePlus 9 Pro est apparu sur un benchmark publié sur la plateforme Geekbench. L’appareil testé répond au nom de code LE2117, qui n’est autre que le nom de code officiel du flagship. Appareil haut de gamme oblige, le OnePlus 9 Pro va embarquer un processeur d’exception.

Le Snapdragon 875 démontre toute sa puissance

Sans surprise, on retrouve sous le capot un processeur Qualcomm Snapdragon 875, le futur SoC haut de gamme du fondeur américain. Pour rappel, cette puce serait gravée en 5nm et serait composée d’un super cœur Cortex-X1, de trois Cortex A78 et de 4 Cortex A55. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre la présentation officielle de la puce ce 1er décembre 2020.

Ensuite, on notera que le Soc est soutenu par 8 Go de RAM. On se doute que le constructeur chinois proposera également une version équipée de 12 Go de mémoire vive. Sur la plateforme Geekbench, le smartphone haut de gamme affiche 1122 points en single core et 2733 points en multi-core. Ces scores dépassent ceux du surpuissant OnePlus 8T, le dernier né de l’entreprise (qui est en ce moment en promo chez Rakuten en version verte à 493 € ou en version grise à 499 €).

En effet, le OnePlus 8T enregistre seulement 878 points en single core, avec pourtant 12 Go de RAM et un Snapdragon 865. En revanche, il affiche un meilleur score en multi-core avec 3155 points. Bien entendu, il convient de prendre les résultats de ce benchmark avec des pincettes.

Il reste encore plusieurs mois de développement au OnePlus 9 Pro et on se doute qu’une fois l’optimisation logicielle d’OxygenOS terminée, les résultats obtenus seront bien différents. Il faudra attendre d’avoir une version définitive de l’appareil entre nos mains avant de procéder à nos tests maison.

Pour rappel, OnePlus envisage de décliner sa nouvelle gamme en trois appareils distincts, dont le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro et une autre version compacte et plus abordable, dont l’appellation demeure inconnue. Bien entendu, on vous dira en plus dès que possible !

Source : GNT