OnePlus 9 et 9 Pro officiels : prix, fiche technique, date de sortie, on vous dit tout !

OnePlus a enfin présenté officiellement les OnePlus 9 et 9 Pro. Prix, date de sortie, fiche technique, on vous dit tout !

Comme vous le savez peut-être, OnePlus a officiellement présenté ce mardi 23 mars 2021 lors d’un évènement spécial les nouveaux OnePlus 9 et 9 Pro. L’attente fut longue, mais ça y est, nous connaissons enfin tous les détails au sujet des successeurs des OnePlus 8, 8 Pro et 8T. Une fois n’est pas coutume, cette nouvelle génération se composera d’un modèle Vanilla et d’une version Pro. Pas un mot sur le OnePlus 9R, un appareil de milieu de gamme plus abordable et forcément moins ambitieux sur le plan technique.

D’abord le OnePlus 9

Commençons évidemment par le modèle Vanilla, le OnePlus 9. Comme l’avaient annoncé de précédentes rumeurs, le OnePlus 9 embarque bel et bien un processeur surpuissant : le Snapdragon 888. La puce s’accompagne de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions et de 128/256 Go de capacité de stockage. Notez que le OnePlus 9 et 9 Pro partagent la même batterie Li-Po de 4500 mAh compatible avec la recharge filaire rapide 65W.

Passons sur la face avant de l’appareil, où l’on pourra profiter d’un écran 6,55″ en définition FullHD+ (2400 x 1800 px) et doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté photo, le OnePlus 9 embarque un triple capteur photo composé d’un capteur principal de 48 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 50 MP et d’un capteur macro de 2 MP. On retrouvera une caméra selfie de 16 MP en poinçon sur la partie supérieure gauche de la dalle.

Le OnePlus 9 sera disponible le 26 avril (précommande à partir d’aujourd’hui chez Amazon avec un cadeau) à 719 € pour le modèle 8 Go + 128 Go (coloris Arctic Sky et Astral Black) et 819 € pour le 12 Go + 256 Go (Winter Mist et Astral Black)

Puis le monstre de puissance, le OnePlus 9 Pro

Ce OnePlus 9 Pro reprend sans surprise la formule du OnePlus 9, en la musclant un peu évidemment. On retrouve le même processeur, la même quantité de mémoire vive, une capacité de stockage identique, et une batterie de même capacité. Pour autant, le OnePlus 9 Pro bénéficie de plusieurs arguments de taille :

Une compatibilité avec la recharge rapide sans fil 50W (100% en 43 minutes de charge)

Une dalle incurvée 6,7″ en définition QHD+ (3216 x 1440 px) avec taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Compatibilité de l’écran avec les normes HDR10+ et MEMC

Quadruple capteur photo : capteur principal 48 MP, ultra grand-angle 50 MP, macro 2 MP, téléobjectif 8 MP

Le OnePlus 9 Pro sera disponible le 31 mars (précommande à partir d’aujourd’hui avec un cadeau à la clé) à 919 € pour le modèle 8 Go + 128 Go (coloris Stellar Black, Pine Green et Morning Mist) et 999 € pour le 12 Go + 256 Go (Pine Green et Stellar Black). Le chargeur Warp Charge 50 est en vente au prix de 69,95 € dès aujourd’hui.

Source : OnePlus