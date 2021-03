OnePlus 9 : date de sortie, prix, fiche technique, tout ce que l’on sait

Les nouveaux smartphones du constructeur chinois OnePlus devraient être présentés et officialisés le lundi 8 mars 2021 dans le cadre d’une conférence leur étant consacrée. OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R sont les trois futurs fleurons que l’on verra très bientôt sur le marché français.

Après les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T, le constructeur chinois s’apprête à lancer sa nouvelle gamme de smartphones 2021. Le OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro en tête, mais également une variante plus abordable positionnée dans le milieu de gamme. Cette dernière devrait être baptisée OnePlus 9R (ou OnePlus 9 Lite). On fait le point sur tout ce que l’on sait sur les prochains smartphone OnePlus.

Qu’attendre du OnePlus 9 ?

Commençons par le OnePlus 9. Le smartphone aurait semble t-il une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. On retrouvera très vraisemblablement le dernier SoC de Qualcomm qui équipe également le Xiaomi Mi 11, à savoir le Snapdragon 888, le plus puissant des processeurs mobiles sortis à ce jour.

La partie photo devrait également être à la hauteur des ambitions de OnePlus. Pour sa nouvelle gamme de smartphone, OnePlus pourrait proposer des capteurs photos signés Hasselblad, un fabricant d’appareils photos suédois très coté. Les dernières fuites à ce sujet laisse penser que le OnePlus 9 sera équipé d’un capteur principal de 48 ou 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 20 MP.

Le modèle Pro aurait quant à lui, un téléobjectif 3X de 12 MP en plus, gamme supérieure oblige. Les trois modèles devraient bénéficier d’un capteur selfie de 16 MP, logé dans un poinçon comme c’est déjà le cas sur les OnePlus 8 et 8 Pro. Il devrait être placé en haut à gauche de la dalle. On s’attend à un prix de départ de 699 € dans sa variante 8/128 Go.

Ci-dessous, le tweet posté par le boss de OnePlus, Pete Lau qui donne un indice sur le partenariat noué avec le fabricant d’objectifs photo Hasselblad. Il s’agit d’une photographie de la Terre depuis la Lune capturée par l’équipage d’Apollo 11 avec un objectif vous l’aurez deviné signé Hasselblad.

OnePlus 9 Pro : le modèle le plus premium de la nouvelle gamme

Passons à présent au modèle le plus premium de cette nouvelle gamme de smartphones OnePlus. Le OnePlus 9 Pro sera très certainement celui qui aura le plus grand écran : on s’attend à une dalle AMOLED de 6,8 pouces, définition WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La principale différence avec les deux autres itérations serait que ce dernier proposerait une dalle incurvée là où le OnePlus 9 et OnePlus 9R se contenteraient d’une dalle plate. Pour le reste, les caractéristiques devraient être assez similaires à celles que l’on retrouverait sur la version standard. Il devrait être proposé à partir de 899 € dans sa variante 8/128 Go.

OnePlus 9R : le milieu de gamme proposant des atouts de taille

Enfin, on termine avec le modèle qui sera vraisemblablement le plus abordable des trois nouveaux smartphones ; le OnePlus 9R. Axé sur le milieu de gamme, cette mouture ferait l’impasse sur le Snapdragon 888 et intégrerait un SoC moins puissant mais tout aussi efficace : le Snapdragon 690 (également compatible 5G).

Son écran de 6,5 pouces se limiterait au 90 Hz et le smartphone embarquerait la batterie ayant la plus grande capacité : 5 000 mAh (4500 mAh sur les deux autres modèles). Il ferait cependant l’impasse sur la charge inversée et aurait une charge rapide moins performante.

En effet, les OnePlus 9 et 9 Pro devraient embarquer un accu compatible 65W, mais aussi la charge inversée, qui permettrait de recharger une pléiade d’accessoires compatibles en 5W. Le OnePlus 9 Pro devrait profiter quant à lui d’une recharge sans fil à 30W. Le prix de départ du OnePlus 9R avoisinerait les 500 €.

Les OnePlus 8 Pro et 8T sont de moins en moins chers

Les OnePlus 8 Pro (avril 2020) et 8T (octobre 2020) sont de très bon appareils avec des puces Snapdragon 865, entre 8 et 12 Go de RAM, des écrans rafraichis en 120 Hz avec de belles performance en photo. Le OnePlus 8 Pro est en ce moment proposé chez Cdiscount à 629 € tandis que le dernier de la bande, le OnePlus 8T est en ce moment à 454 € chez Rakuten.