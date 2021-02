OM – PSG : Stream, IPTV…. Où et comment regarder le classico ?

On a beau savoir que cette rivalité OM-PSG a été inventée de toute pièce par messieurs Denisot et Tapie pour faire parler de la Ligue 1 (Division 1 à l’époque), ce sont quand même deux matchs à part dans notre championnat souvent bien pauvre en affiches. Et cette fois, il y a un enjeu : les parisiens ont perdu le match aller à domicile…

Si on met de côté de Trophée des Champions gagné par les Parisiens, la dernière confrontation entre les deux équipes avait été houleuse avec des soupçons d’insultes racistes, 3 cartons rouges et un but de Thauvin à la 31ème sur un coup franc de Payet. C’était en septembre dernier : une éternité.

Avant cela, les Marseillais qui n’avaient pas gagné au Parc depuis 2010 (l’année de leur dernier titre de Champion de France) ont connu une bonne période de disette. En cette année 2021, l’OM comme le PSG sont dans le doute. Villas-Boas vient de faire ses valises tandis que Pochettino vient de poser les siennes. La dynamique est du côté parisien, mais tout peut arriver dans un match de ce calibre.

Envie de parier ?

Vous avez envie de parier sur cette rencontre ? Nous vous conseillons Unibet. Le bookmaker n°1 en France voit le PSG s’imposer avec un côté de 1.40 (5.35 pur le nul et 8.10 pour une victoire olympienne). Mais sachez qu’il y a plus de 150 paris disponibles sur cette rencontre : du nombre de buts aux penalties gagnants en passant par l’écart entre les équipes ou le résultat à la mi-temps. Le site propose aussi des tonnes de statistiques pour faire ses choix. Avec Unibet, vous profitez de 100 € de paris gratuits lors de votre inscription.

Où regarder le match ?

Comme vous le savez, c’est un peu le grand n’importe quoi avec la Ligue 1 cette année : la chaîne Téléfoot créée à la va-vite par Mediapro n’a pas payé les droits et c’est finalement Canal+ qui diffuse le «Classico» français et toute la L1 jusqu’à la fin de la saison. Pour les autres, il y a l’IPTV.

Pour voir cet OM-PSG, IPTVgang propose toutes les chaînes qui diffusent du sport, mais aussi plus de 30.000 chaînes de tous les pays et de la VOD (séries Netflix, films récents, etc.) pour seulement 80 € par an. Vous pouvez aussi vous abonner pour 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Vous n’êtes pas sûr de vous ? Il existe une version d’essai à 2 € pour 24 heures.

Si vous n’avez pas de smart TV, vous pouvez donc accéder à toutes ces chaînes depuis une box Android (comme la Xiaomi Mi Box à 45 € ou la Beelink GT King à 116 € par exemple), un PC, et n’importe quel mobile avec une appli IPTV gratuite.