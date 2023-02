OM – PSG : regardez le classico gratuitement en direct

Cela faisait bien longtemps qu’un OM-PSG aura autant suscité d’intérêt en Ligue 1. Le PSG est en difficulté en Ligue des Champions et malgré sa première place en Ligue 1, le club de la capitale ne respire pas la confiance. À l’inverse, le club olympien est en pleine bourre et espère bien faire doute son ennemi de toujours d’autant qu’il ont éliminé Paris en Coupe de France il y a un peu plus de deux semaines. En cas de victoire, les marseillais pourraient se retrouver à 2 points des parisiens à 14 journées de la fin du championnat.

Mais si vous êtes ici, c’est pour savoir comment voir le match gratuitement… La réponse est « oui », et c’est même tout à fait légal. On vous explique…

La match gratuit en HD pour les possesseurs de VPN

Le match OM – PSG sera diffusé sur la chaîne de télévision Digisport 2. Le problème c’est que vous n’êtes pas roumain (personne n’est parfait) et qu’avec votre IP française, vous serez bloqué par le site Internet de la chaîne. Pas moyen de voir le direct ! La solution ? Passer par votre VPN, prendre une IP locale et profiter du match gratuitement, légalement et en HD. Seul petit inconvénient : les commentaires seront en roumain, mais est-ce vraiment un problème ?

Vous n’avez pas de VPN ?

Pour des matchs en haute définition et sans lags, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. CyberGhost propose ce type de service : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout ! Vous pouvez utiliser votre VPN sur mobile, tablette, ordinateur ou TV.

CyberGhost coûte seulement 2,19 €/mois (avec 2 mois gratuits). Vous avez 45 jours pour changer d’avis et vous profitez de tous les avantages d’un VPN : chiffrement de votre connexion, contournement de la censure, téléchargement rapide et anonyme via BitTorrent et contenus inédits sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime… Si vous désirez en choisir un autre et vous tenir au courant des promos du moment, allez voir notre grand comparatif des VPN 2023…