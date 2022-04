Offre VPN 2022 : 5 ans d’abonnement à IvacyVPN pour 1,07 € par mois

Si vous connaissez le petit monde des VPN, vous savez qu’ils sont en promo presque toute l’année. Les pourcentages de réduction très impressionnants sont en fait indexés sur le prix mensuel. Bien sûr ce prix est dégressif et baisse énormément lorsque vous souhaitez vous abonner sur 1, 2 ou 3 ans. Chez Ivacy cela fonctionne de la même manière sauf que le prix est cassé à -88 % si vous optez pour une formule exceptionnelle de 5 ans. En choisissant cette dernière, vous ne paieriez donc que 1,07 €/mois au lieu de 9,50 €. Plus fort, en utilisant le code AMT10 vous économiserez encore 10 % sur la note ce qui abaisse le prix à 0.97 €. C’est presque 2 fois moins cher que les VPN les moins chers du moment !

Moins cher et tout aussi performant !

En effet chez NordVPN, il faudra débourser 2,89 € par mois pour la formule de 2 ans tandis que chez CyberGhost le prix est de 1,99 €/mois pour 3 ans. Ivacy propose bien sur toutes les garanties d’un service de qualité : il est disponible sur tous vos appareils, ordinateurs, TV, consoles ou mobiles, il propose un chiffrement AES 256 bits, des serveurs P2P, un Kill Switch pour stopper la connexion en cas de défaillance d’un serveur, différents protocoles, le Split Tunneling pour exclure certains programmes ou appli de la tunnellisation, etc. Ce n’est pas pour rien que Ivacy est plébiscité par les plus grands sites Internet.

Votre gestionnaire de mots de passe en cadeau !

Bien sûr, un VPN sert avant tout à protéger votre connexion des regards extérieurs, mais pourquoi ne pas mêler l’utile à l’agréable et profiter d’Ivacy pour les contenus Netflix, Disney+ et Amazon Prime étrangers ? Ivacy VPN propose 16 régions majeures, dont les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et le Canada. Il existe même des serveurs dédiés pour BBC iPlayer, Hulu, HBO Max, CBS, NBC, etc. Avec ce plan de 5 ans, vous disposez aussi du gestionnaire de mots de passe Password Manager Premium ! Enfin, si vous regrettez d’avoir opté pour IvacyVPN, vous avez un mois pour changer d’avis…

Pourquoi choisir Ivacy ?

Si vous vous demandez encore pourquoi vous devriez opter pour Ivacy, voici une petite liste des nombreux avantages du service :