Offre spéciale VPN : CyberGhost à 2 € par mois avec trois mois gratuits !

Sécurité, anonymat, streaming et téléchargement P2P… Le moment rêvé pour basculer dans le monde des VPN et enfin protéger sa vie privée. Vous aurez de plus 45 jours pour tester et éventuellement changer d’avis et vous faire rembourser si tel est votre souhait, mais voici quelques unes des fonctionnalités principales de CyberGhost :

Masquage de l’adresse IP pour surfer sur Internet anonymement grâce à 6700 serveurs VPN répartis dans 89 pays

répartis dans Un chiffrement de pointe avec l’algorithme AES 256 bits de classe militaire et le protocole WireGuard pour garantir la confidentialité de vos activités en ligne

et le protocole WireGuard pour garantir la confidentialité de vos activités en ligne Une protection WiFi , pratique pour se protéger même sur des réseaux Wi-Fi publics

, pratique pour se protéger même sur des réseaux Wi-Fi publics Aucun log conservé par les équipes de CyberGhost, il n’y aucune trace de ce que vous faites une fois connectés à l’un des nombreux serveurs.

Côté streaming, CyberGhost permet d’accéder aux catalogues internationaux de Netflix, Amazon PrimeVideo, Disney+ ou les autres sans limitation réseau ni buffering et ce quel que soit votre apprareil, ordinateur, mobile, tablette : Windows, Mac, iOS, Android ou Linux. Une application CyberGhost existe pour les Amazon Fire Sticks et les Android TV, et si vous avez une console Xbox ou PlayStation, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X/S, vous pourrez notamment :

Accédez aux différentes régions des stores de Microsoft et Sony et procurez-vous des jeux indisponibles en France

Vous protéger contre les attaques DDoS

Débloquez les catalogues internationaux des services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime Video ou encore Disney+

Protégez votre compte PlayStation ou Xbox des éventuels hackers

Bref, une belle opportunité de rejoindre les 36 millions d’utilisateurs de CyberGhost, et si jamais vous changez d’avis ou que le service ne convient pas à vos besoins, vous avez 45 jours pour changer d’avis et vous faire rembourser intégralement…