Odysee pour Android : l’application mobile est là !

Odysee est une plate-forme de partage de vidéos créée par le libertarien américain Jeremy Kauffman dans le but de concurrencer YouTube. Bon c’est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais l’enjeu est surtout de proposer un service P2P sans censure avec une rémunération qui n’est pas basée sur des annonceurs, mais sur une cryptomonnaie « maison ».

Lancé en septembre 2020 le site refuse les appels à la violence et la pornographie, mais à peu près tout le reste est autorisé. Vous vous doutez bien qu’on va trouver pas mal de propos farfelus et complotistes, mais on trouve aussi… Android-MT ! Et oui, depuis qu’une de nos vidéos a été censurée par YouTube, nous avons aussi créé notre chaîne sur Odysee. N’oubliez pas de nous insulter.

ICYMI: We have an Android app! We were teasing it for awhile and it never came out, so we made this video explaining the delay: pic.twitter.com/AknD2M0mlu — odysee (@OdyseeTeam) March 21, 2022

Odysee est enfin sur le Play Store !

Le public est plus restreint chez Odysee car plus récent et moins connu, mais cela vient aussi du fait qu’il fallait un ordinateur pour y accéder. À l’heure ou plus de 70 % du trafic Internet passe par un mobile, Odysee passe à côté d’énormément de connexion. L’application iOS lancée en février 2021 a participé à faire un pas dans le bon sens, mais il manquait encore une application Android synonyme de 84 % des parts de marchés sur les appareils mobiles. L’erreur est désormais réparée puisque ce mois de mars 2022 marque les grands débuts de l’application Odysee sur appareil Android !

Quelques petites corrections à faire…

On ne se rend pas bien compte, mais faire une application de cette nature n’a rien de simple d’autant qu’il a fallu intégrer la dimension « crypto » avec la possibilité de faire des dons. Pour un début les résultats sont bons. Certes, il y a des lenteurs, on sent que l’interface a besoin d’un peu de changement et les notifications sont un peu pénibles (on peut les supprimer), mais l’ensemble est prometteur ! N’hésitez pas à y faire un tour, vous serez surpris de voir qu’il n’y a pas que des gens qui pensent que le Covid a été envoyé par des nazis installés sur la face cachée de la Lune.

C’est aussi l’occasion de retrouver toutes nos vidéos YouTube sur Odysee ! Il n’y a pas de pubs là-bas ! Comment va-t-on faire pour gagner de l’argent ? Vous savez, nous ne sommes pas des « YouTubeurs », nous avons un vrai métier. Mais merci de penser à nous !