Obtenir un numéro jetable ou une ligne anonyme : trois solutions pratiques

Alors la première question que vous allez vous poser en lisant le titre de cet article, c’est « Mais pourquoi diable voudrais-je avoir une ligne anonyme alors que je n’ai rien à cacher et que je suis une personne aussi honnête que Carlos Ghosn ?! » On vous éclaire.

À l’abri du désordre

Sachez en effet qu’il y a de sacrées avantages à avoir une deuxième ligne anonyme justement pour que vous gardiez une tranquillité de vie en ne pourrissant pas votre numéro « officiel » avec des nuisances.

Tout d’abord, et cela concerne le plus gros problème de notre époque, pour ne pas être victime de spams et d’appels publicitaires à longueur de journée. Ce constat est dû au fait que, de plus en plus souvent, lors d’une inscription à n’importe quoi sur Internet ou autre, il y a toujours une étape où l’on vous demande de fournir un numéro de téléphone. Parfois, le prétexte est annoncé comme sécuritaire afin de vérifier que vous confirmez bien votre identité en recevant un code par SMS. Si c’est justifié pour certains services officiels (banque, impôt,…), pourquoi votre opticien aurait besoin d’une identification qui nécessite l’envoi d’un message ? Tout simplement pour pouvoir vous envoyer ensuite régulièrement des publicités pour ses nouvelles montures. Nous sommes donc dans le spam pernicieux.

Autre utilisation très utile d’une ligne anonyme, vous permettre de mettre un numéro de téléphone quand on vous le demande sans encore une fois divulguer votre numéro personnel qui pourrait se retrouver pollué. Si vous êtes un adepte de LeBonCoin, de Vinted et autres sites de petites annonces sur lesquels vous vendez à tour de bras, avoir une ligne dédiée à cette activité pour un temps limité peut s’avérer plus que pratique. Et puis vous n’avez pas le risque que voir vos informations officielles se perdent dans le téléphone d’un inconnu qui pourrait en faire un mauvaise usage, voire vous harceler s’il n’a vraiment pas aimé que vous lui vendiez un ordinateur qui est tombé en panne deux semaines après.

Pour vous éviter de vous faire spammer par votre opticien et harceler par un geek mécontent, nous avons trois solutions à vous proposer :

Les plates-formes SMS

Si vous en avez marre qu’on vous demande votre numéro pour recevoir un code de vérification, il existe des plateformes en ligne qui proposent des numéros dit « jetables », à disposition dans ce seul but. Alors il ne faut pas se fier au caractère visuel austère de ces sites, mais le fait est que ça fonctionne. Il y a des numéros par pays et, quand vous vous en servez, le SMS que vous devez recevoir s’affiche comme par magie sur la page dédiée. Alors, par sécurité, même si vous êtes censé être le seul à avoir accès à la réponse, ne vous servez peut-être pas de ce genre de site pour confirmer des données importantes et privées, mais pour tout ce qui est « loisirs », vous pouvez y aller les yeux fermés. Receive SMS Online marche très bien. Receive SMS Now ou Receive SMS sont des solutions alternatives mais n’ont pour l’instant pas de numéros français à disposition. Tout ça est bien sûr gratuit.

Les cartes prépayées

Cette alternative ne marche que sur le court-terme, mais elle a l’avantage d’exister. Il faut savoir en effet que la plupart des offres de cartes prépayées (Lebara, Lycamobile…) que vous pouvez trouver sur le marché, notamment dans les bureaux de tabac, vous demandent de leur envoyer la photocopie d’une pièce d’identité dans les 15 jours suivant l’achat. Ce qui signifie que vous avez deux semaines pendant lesquelles vous pouvez utiliser votre ligne de façon totalement anonyme. Vous n’aurez peut-être pas à votre disposition un forfait illimité de communication, mais vous pourrez dans tous les cas être joint par d’autres après activation de votre carte SIM.

Les applications de numéros virtuels

Encore plus fort, de nombreuses applications vous permettent aujourd’hui d’obtenir une ligne téléphonique avec un vrai numéro…sans avoir besoin de carte SIM ! Les communications se font via VoIP en WebRTC et fonctionnent en WiFi et via données mobiles. Vous pouvez donc simuler et devenir titulaire d’un numéro français, mais aussi venant de très nombreux pays du monde, que ce soit les États-Unis, le Japon et bien d’autres. Là encore, vous pouvez vous servir de ce genre de solution pour communiquer sur les sites de petites annonces sans désagrément potentiel à venir. Les appels se passent en achat de crédits de communication en plus d’un forfait mensuel.

Plusieurs applications proposent ce genre de service. On pense à Toky, Net2Phone et Ring4 dont on pense le plus grand bien après notre test. Cette dernière propose même des appels en visioconférence.

